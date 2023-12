Proroga Bando contributi per Centri Ricreativi Estivi  2023 – famiglie – soggetti organizzatori – Scadenza 15 gennaio 2024

Per soddisfare maggiori richieste, si informa che con Determinazione n. 775 del 15.12.2023 (consultabile, insieme ai relativi avvisi, all’Albo Pretorio), sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande per la richiesta del contributo per i centri ricreativi estivi 2023 rivolto alle famiglie e ai soggetti organizzatori.

Le richieste possono essere presentate dal 15 dicembre 2023 al 15 gennaio 2024, esclusivamente online, accedendo alla piattaforma Municipio Virtuale tramite Spid (Sistema Pubblico di identità Digitale) o CIE (Carta d’identità Elettronica), ai seguenti link:

1. bando per l’erogazione di un contributo alle famiglie con figli in età 3-14 anni che abbiano frequentato un centro ricreativo estivo nel Comune di Cadoneghe nel periodo 01 giugno 2023 – 8 settembre 2023:

https://servizi.comune.cadoneghe.pd.it/ServiziOnLine/Istanze/landingIstanza?Id=14

2. bando per l’erogazione di un contributo alle associazioni che abbiano organizzato un centro ricreativo estivo nel comune di Cadoneghe per bambine/bambini in età 3/14 nel periodo 01 giugno 2023 – 8 settembre 2023:

https://servizi.comune.cadoneghe.pd.it/ServiziOnLine/Istanze/landingIstanza?Id=15

AGGIORNAMENTO DEL 14.11.2023

Si informa che con deliberazione di giunta n. 127 del 08.11.2023 è stato stanziato un fondo di € 15.816,74 a seguito del quale sono stati pubblicati due bandi per l’erogazione di un contributo per CRE 2023, rispettivamente:

per entrambi scadenza 10 dicembre 2023.

