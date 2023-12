MACELLAZIONE SUINI PER IL CONSUMO DOMESTICO PRIVATO CAMPAGNA 01/11/2023 – 29/02/2024 – PROCEDURA

La macellazione per consumo domestico privato di non più di due capi è consentita agli allevatori registrati in Banca Dati Nazionale (BDN) per i suini da loro stessi allevati dalla nascita o per un periodo minimo di 30 giorni.

Come già nel corso della passata stagione, la macellazione potrà avvenire a seguito di comunicazione, su apposito modulo, inviata almeno 3 giorni prima della macellazione all’indirizzo [email protected] o contattando il Servizio Veterinario ai numeri indicati nelle istruzioni sotto riportate.

La modulistica è scaricabile all’indirizzo:

https://www.aulss6.veneto.it/Servizio-di-igiene-della-produzione-trasformazione-commercializzazione-conservazione-e-trasporto-degli-alimenti-di-origine-animale

Ulteriori informazioni sono contenute nelle note trasmesse dalla Azienda Ulss n. 6 Euganea:

Istruzioni procedura protocollo 171137_2023

(Comune di Cadoneghe)