Contributo comunale ai Nuovi Nati nell’anno 2023, a rimborso delle spese sostenute. Apertura bando.

Il Comune assegna un contributo fino a € 300,00 ai genitori dei bambini nati nell’anno 2023, a rimborso delle spese relative all’acquisto di BENI, PRODOTTI e/o SERVIZI per la prima infanzia (figlio/a e neomamma) sostenute presso esercizi/attività commerciali o professionisti situati nel territorio di Cadoneghe: le spese dovranno essere documentate attraverso copia degli scontrini fiscali parlanti e/o fatture di acquisto.

Scarica l’allegato e compila il MODULO in word oppure stampa il pdf e compila

A chi si rivolge il contributo?

Ai genitori dei bambini e delle bambine nati/e nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023.

Quando si può presentare la domanda?

Dalla pubblicazione dell’Avviso, nel periodo dal 05/07/2023 fino al 31/01/2024.

Come fare per presentare domanda e quale documentazione allegare:

verificare di possedere i REQUISITI richiesti dall’Avviso;

compilare e firmare il MODULO della domanda, allegando copia del documento di identità del richiedente;

allegare la DOCUMENTAZIONE delle spese sostenute nel periodo nel periodo 1 gennaio 2023 – 31 gennaio 2024;

Se l’invio viene effettuato via e-mail o via PEC:

allegare preferibilmente file in formato pdf e comunque scansioni di dimensioni non superiori ai 2 Mega e con buona leggibilità.

Per acquisti di beni e servizi si intendono: prodotti per la prima infanzia del bambino e per la neomamma (per allattamento etc.); servizi quali baby sitting, piscina neonati e simili.

Scontrini e fatture devono contenere il codice fiscale di uno dei genitori o del bambino (diversamente dagli scontrini del supermercato, che non hanno codice fiscale del pagante).

Riguardo agli acquisti presso le farmacie si raccomanda di far emettere lo “scontrino parlante” in modo che i prodotti acquistati siano immediatamente riconoscibili dall’operatore che conduce l’istruttoria del bando. Gli scontrini devono riportare il codice fiscale di uno dei genitori o del bambino.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il 31 gennaio 2024.

I contributi saranno assegnati agli aventi diritto nei limiti delle risorse disponibili, stanziate per questo intervento di sostegno.

Come consegnare la domanda di contributo:

consegna a mano , allo Sportello del Cittadino, presso la sede Comunale, negli orari di apertura;

, allo Sportello del Cittadino, presso la sede Comunale, negli orari di apertura; invio via e-mail o posta elettronica certificata: inviare le scansioni in pdf del modulo compilato e sottoscritto, dell’informativa sulla privacy sottoscritta, della documentazione di spesa, con copia documento identità del richiedente,

e-mail – [email protected]

PEC – [email protected];

(Comune di Cadoneghe)