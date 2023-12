Comune di Padova: Provvedimenti di viabilità. Strade chiuse. Aggiornato in data 22 dicembre 2023

Saranno chiuse al traffico veicolare:

via Santa Sofia, tratto compreso tra via A. Gabelli e via San Biagio, mercoledì 27/12/2023, dalle ore 9.30 alle ore 16.30, perlo smontaggio di una gru edile;

via San Biagio, tratto compreso tra via R. Rinaldi e via Santa Sofia, da giovedì 28/12/2023 a sabato 30/12/2023, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori, per la realizzazione di un nuovo allacciamento fognario;

per un intervento in un cantiere edile, via Bartolomeo Cristofori, tratto compreso tra via D. Campagnola e via Savonarola, mercoledì 3/01/2024, dalle ore 6.30 alle ore 13.30, con contemporanea inversione dell’attuale senso unico di circolazione in via Domenico Campagnola, tratto compreso tra via B. Cristofori e via S. G. Di Verdara, con questa nuova direzione di marcia e l’istituzione del divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli, nei seguenti tratti stradali: via Bartolomeo Cristofori, tratto compreso tra via Savonarola ed il numero civico 2/C, lato civici dispari; via Savonarola, tratto compreso tra via Montona ed il numero civico 42; via Savonarola, tratto prospiciente il numero civico 58;

via Antonio Fiorazzo, tratto compreso tra il numero civico 7 e via San Marco e via Giovanni e via Guglielmo Bravi, tratto compreso tra il numero civico 2 e via San Marco, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori (previsti due giorni), da martedì 2/01/2024 a venerdì 5/01/2024, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, per i lavori relativi allo spostamento della condotta del gas metano;

per procedere al secondo stralcio relativo allo spostamento della condotta del gas metano, riviera Albertino Mussato, da mercoledì 27/12/2023 a venerdì 5/01/2024, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori (previsto un giorno a fase), nei seguenti tratti: riviera Albertino Mussato, tratto compreso tra corso Milano ed il numero civico 39; riviera Albertino Mussato, tratto compreso tra corso Milano ed il numero civico 43; riviera San Benedetto, tratto compreso tra corso Milano ed il numero civico 20; riviera San Benedetto, tratto compreso tra corso Milano ed il numero civico 22. Inoltre verranno chiuse le piste ciclabili di corso Milano, tratto compreso tra via San Pietro e via N. Orsini, per tratte funzionali all’andamento dei lavori, da mercoledì 27/12/2023 a mercoledì 31/01/2024. Verrà inoltre istituito il divieto di sosta permanente con rimozione coatta dei veicoli in: corso Milano, tratto compreso tra via San Pietro e via N. Orsini, ambo i lati, per tratte funzionali all’andamento dei lavori, da mercoledì 27/12/2023 a mercoledì 31/01/2024; via Alberto Da Padova, ambo i lati, da lunedì 8/01/2024 a giovedì 18/01/2024; riviera Albertino Mussato, tratto compreso tra ponte San Leonardo e via San Pietro, da mercoledì 27/12/2023 a venerdì 5/12/2023, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori; riviera San Benedetto, tratto compreso tra via Savonarola e ponte Dei Tadi, da mercoledì 27/12/2023 a venerdì 5/12/2023, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori.

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)