Noi al Centro, in collaborazione con il progetto “Prevenzione del decadimento cognitivo negli anziani”, invita alla rappresentazione teatrale della compagnia Albatros in alcuni sketch comici venerdì 15 dicembre alle ore 15.00 presso il Centro Ricreativo per gli anziani “Le Betulle” in via Paradisi 2 – Peraga di Vigonza.

Ingresso gratuito.

(Comune di Vigonza)