Pubblicata il 15/12/2023

PROGETTO “VIAGGIO SOLIDALE VERSO LA TERZA ETÀ – PARTECIPAZIONE SOCIALE ATTRAVERSO PERCORSI DI CURA E DI CITTADINANZA ATTIVA DEGLI OVER 65”

Il Comune di Monselice e numerosi altri enti, associazioni e attori del nostro territorio sono partners del progetto “VIAGGIO SOLIDALE VERSO LA TERZA ETÀ – PARTECIPAZIONE SOCIALE ATTRAVERSO PERCORSI DI CURA E DI CITTADINANZA ATTIVA DEGLI OVER 65” assegnatario del finanziamento ex D.G.R. nr. 1391 del 12 ottobre 2021 e D.G.R. nr. 938 del 31 luglio 2023 da parte della Regione del Veneto presentato dalla Cooperativa Un Mondo di Gioia.

Il Progetto prevede la possibilità di avviare nei vari territori una serie di attività che verranno organizzate tra novembre 2023 e luglio 2024 rivolte agli over 65, ai giovani alle famiglie e ai bambini.