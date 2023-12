Noi al Centro aspetta i cittadini over 60 per trascorrere dei pomeriggi con diverse attività da lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 17.30 in via Paradisi 2 – Peraga di Vigonza.

Programma settimanale:

– Lunedì – Carte in tavolo

– Martedì – Laboratorio creativo

– Mercoledì – Fisicamente

– Giovedì – La Ruota delle chiacchiere

– Venerdì – Diamo i numeri

Per informazioni contattare 0498097078 – 3405684143.

(Comune di Vigonza)