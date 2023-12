Iscrizioni al BA.MA.PA. anno 2024

Sono aperte le iscrizioni per l’anno solare 2024 ai servizi ricreativi Ba.Ma.Pa. che si svolgono in Villa Ghedini (Piazza De Gasperi 6, Cadoneghe): Nido Blu 0-3 anni e Ludoteca 3-10 anni.

Entrambi i servizi sono rivolti ai bambini residenti e non residenti, con differente tariffazione. Il secondo figlio iscritto ha diritto ad una tariffa agevolata.

Per tutte le informazioni relative alle attività del servizio è possibile consultare le informazioni al link

https://comune.cadoneghe.pd.it/contenuti/510999/centro-famiglie-villa-ghedini-servizio-ba-ma-pa

oppure contattare il gestore Associazione MAMIU’ ai recapiti seguenti

Informazioni sulle attività e i contenuti: Mamiù

Tel. 349-5005373 / 328-6664737

e-mail: [email protected]

ISCRIZIONE

L’iscrizione è annuale (anno solare) e consente l’accesso ai servizi del Centro delle Famiglie Villa Ghedini, con esclusione dei Laboratori (per i quali è necessaria specifica adesione) sulla base della tariffa individuata. Se ci si iscrive dal 1 luglio la tariffa è scontata del 50%.

Come iscriversi

Iscrizioni on line accedendo al Portale Genitori Schoolnet:

SE SI TRATTA DI UNA NUOVA ISCRIZIONE in questo portale, cliccare “Iscriviti con SPID” oppure “Iscriviti con CIE” , entrare nel portale, compilare con i dati richiesti e mettere la spunta sul servizio al quale si desidera iscrivere il proprio figlio/a.

ALLEGARE

Verificare che il file allegato si sia caricato correttamente (file troppo pesanti non si caricano).

Identificare qual è la propria tariffa, consultando la seguente tabella:

NIDO BLU 0-3 anni Primo figlio Altri figli Residenti Iscrizione Annuale € 85 € 60 Non residenti Iscrizione Annuale € 170 € 150 LUDOTECA 3-10 anni Primo figlio Altri figli Residenti Iscrizione Annuale € 80 € 60 Non residenti Iscrizione Annuale € 150 € 120

Per procedere con il pagamento:

all’interno del portale genitori

cliccare in alto a destra “PAGAMENTI” > “effettua una ricarica”

> nella sezione “RICARICA PERSONALIZZATA” digitare l’importo da pagare (il costo del servizio scelto) e procedere con il pagamento tramite app bancarie oppure emettere il proprio di Pagamento PAGOPA.

Effettuare il pagamento del PagoPA attraverso le app bancarie oppure in Poste, tabaccherie etc secondo le modalità indicate nell’avviso stesso.

SE INVECE SI E’ GIA’ EFFETTUATA UN’ISCRIZIONE AD ALTRO SERVIZIO attraverso il Portale Genitori Schoolnet e quindi si è già registrati, dalla homepage entrare cliccando “Entra con SPID” oppure “Entra con CIE”,

in alto a destra entrare in ANAGRAFICHE > RINNOVA ISCRZIONE e procedere con l’inserimento dei dati richiesti e la spunta sul servizio cui si desidera iscriversi. Procedere poi con il pagamento (cliccare in alto a destra “PAGAMENTI” > “effettua una ricarica” > nella sezione “RICARICA PERSONALIZZATA” digitare l’importo da pagare (il costo del servizio scelto) e procedere con il pagamento tramite app bancarie oppure emettere il proprio di Pagamento PAGOPA. Effettuare il pagamento del PagoPA attraverso le app bancarie oppure in Poste, tabaccherie etc secondo le modalità indicate nell’avviso stesso.)

Ufficio di riferimento

Servizi sociali

049.8881748

[email protected]

(Comune di Cadoneghe)