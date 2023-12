E’ stata convocata la 2^ Commissione Consiliare per il giorno 21/12/2023 alle ore 18:00 presso la sala riunioni della sede municipale di via Milano, 7 per trattare il seguente O.d.G.:

1. Approvazione Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo

(Comune di Albignasego)