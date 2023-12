Convocazione 1^ Commissione Consiliare del 20/12/2023

E’ stata convocata la 1^ Commissione Consiliare per il giorno 20/12/2023 alle ore 18:00 presso la sala riunioni di via Milano, 7 per trattare il seguente

O.d.G.

1. Approvazione delle scadenze per la riscossione Tari 2024 e per la presentazione della domanda esenzione per particolari condizioni sociali;

2. Modifica al Regolamento addizionale comunale all’Irpef e conferma aliquota unica 2024;

3. Approvazione delle aliquote e delle detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) – anno 2024;

4. Determinazione dei tassi di copertura dei servizi a domanda individuale – anno 2024;

5. Approvazione tariffe canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria anno 2024;

6. Approvazione tariffe canone patrimoniale di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi pubblici destinati a mercati anno 2024;

7. Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie per l’anno 2024 ai sensi dell’art. 172 del TUELL;

8. Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024/2026;

9. Approvazione Bilancio di previsione 2024/2026;

10. Modifica al titolo II “Contratti sotto soglia di rilevanza comunitaria: procedure semplificate” della parte II “Procedure di affidamento” del Regolamento per la disciplina dei contratti;

11. Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 30/11/2023 avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di previsione 2023/2205”.

