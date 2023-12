COLLI VENETI IN UN CLICK – PARTECIPA ALLA SECONDA EDIZIONE ENTRO IL 31 DICEMBRE

Al via la seconda edizione del concorso fotografico Colli Veneti in un click, un contest che ha l’obiettivo di catturare la delicata bellezza dei Colli Veneti in un solo scatto, atto a promuovere,

comunicare e far conoscere le aree collinari venete, coinvolgendo direttamente chi vive, visita ed ama i Colli del Veneto.

È una iniziativa che si affianca alla Giornata Regionale per i Colli Veneti, iniziativa che intende valorizzare il patrimonio collinare del Veneto, voluta da Regione del Veneto – che l’ha istituita ufficialmente con Legge regionale n. 25 del 3 agosto 2021 – ed attuata dalla Giunta Regionale, Assessore alla Cultura Cristiano Corazzari, in collaborazione, per la parte operativa, con UNPLI Veneto.

Si tratta di un’attività aperta a tutti i cittadini di qualunque nazionalità, senza limiti di età, a cui è possibile partecipare entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

Le foto pervenute saranno valutate da una Giuria composta da professionisti, che decreterà il primo classificato per ognuna delle sezioni in concorso, corrispondenti alle quattro stagioni dell’anno: Primavera, Estate, Autunno, e Inverno.

I quattro vincitori verranno premiati ufficialmente domenica 24 marzo 2024 in occasione della terza Giornata Regionale per i Colli Veneti.

Partecipare è molto semplice: è sufficiente compilare il form on-line disponibile alla pagina dedicata al concorso https://www.unpliveneto.it/colli-veneti-in-un-click-2023/, dove è a disposizione anche il bando completo, e caricare un numero massimo di 4 foto (una per ogni sezione del concorso).

(Comune di Abano Terme)