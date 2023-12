CARTA SOLIDALE ACQUISTI – CARTA “DEDICATA A TE” 2023

CHE COS’E’ – La carta solidale acquisti 2023 è una carta di pagamento elettronica concessa, in modo automatico e senza necessità di presentare domanda , alle famiglie per acquisti di beni alimentari di prima necessità. La carta rientra tra gli aiuti previsti dallo Stato con la Legge di Bilancio 2023, in attuazione del Decreto interministeriale Masaf/Mef prot. 210841 del 19 aprile 2023 “Intervento a sostegno dei nuclei familiari per l’acquisto dei beni di prima necessità”.

A CHI SPETTA – Riceveranno la carta solidale i nuclei familiari composti da almeno 3 persone, residenti nel territorio italiano:

iscritti nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);

titolari di certificazione ISEE ordinario, in corso di validità, non superiore a € 15.000,00.

Tra i beneficiari selezionati ci sarà un ordine di priorità decrescente. Avranno la precedenza:

nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009. Priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;

nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005. Priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;

nuclei familiari composti da non meno di tre componenti. Priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso.

I nuclei familiari presi a riferimento sono quelli in possesso di un’attestazione ISEE presente nella banca dati INPS alla data del 12/05/2023 (data di pubblicazione del decreto), con valore fino ad € 15.000,00.

AVVISO SU ESCLUSIONI

Eventuali esclusioni dal beneficio di nuclei in possesso dei requisiti (iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente e ISEE ordinario in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000 euro annui) sono dovute all’applicazione dei criteri di priorità sopra elencati.

Le famiglie beneficiarie di Abano Terme sono n. 222.

A CHI NON SPETTA. Il contributo non spetta ai nuclei già percettori di Reddito di Cittadinanza; Reddito di inclusione; qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà o in cui almeno uno dei componenti sia percettore di Assicurazione Sociale per l’Impiego – NASPI e Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori – DIS-COLL; Indennità di mobilità; Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito; Cassa integrazione guadagni-CIG; qualsiasi differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

NON E' NECESSARIO PRESENTARE DOMANDA.

Il Comune riceverà da INPS l'elenco dei beneficiari selezionati. Dopo una fase di controlli, il Comune comunicherà ai cittadini beneficiari modalità e luoghi per il ritiro della carta solidale già attiva e carica del beneficio economico di € 382,50.

ENTRO IL 15 SETTEMBRE 2023 i cittadini beneficiari dovranno effettuare con la carta solidale almeno un acquisto, pena blocco della carta stessa.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

Per consultare il decreto ministeriale al seguente link

Per consultare le FAQ (domande frequenti) consultare il seguente link

Per consultare i criteri di assegnazione delle carte consultare il seguente link

Per chi ha ottenuto la carta solidale: è possibile consultare l’elenco dei generi alimentari acquistabili al seguente link

Si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni contenute nella lettera prot. 27348 a Voi inviata.

