Piano di Zona 2023/2025 Ulss 5 Polesana: raccolta schede di monitoraggio

Avviso importante per tutte le odv e aps interessate al Piano di Zona dell’Ulss 5 Polesana

L’Azienda Sanitaria Ulss 5 Polesana comunica agli Enti del Terzo Settore interessati al Piano di Zona che vanno inviate entro il 10 gennaio 2024 tutte le schede di monitoraggio delle azioni inserite nei Piani di Zona relative all’anno 2023 e di previsione per l’anno 2024 e le schede per la presentazione di eventuali nuove proposte da valutare. Gli ETS interessati possono inviare le schede al CSV ([email protected]), secondo i modelli allegati alla presente mail, che poi si occuperà dell’invio all’Ulss.

I documenti dovranno essere approvati dai Comitati dei Sindaci di Distretto, trasmessi alla Conferenza dei Sindaci per l’armonizzazione e recepiti dal Direttore Generale dell’A.ULSS 5, si rende perciò necessario ultimare i lavori programmatori dei Tavoli tecnici per questa fase entro il 31 gennaio 2024 per poter avere il tempo necessario per effettuare i passaggi conseguenti e le valutazioni di competenza dell’Organo Politico e rispettare i termini comunicati dalla Regione Veneto per l’invio del Piano definitivo.

Cos’è il Piano di Zona

Il Piano di Zona è un piano locale in cui i Comuni e l’Azienda ULSS 5 Polesana lavorano insieme per definire le politiche sociali e socio-sanitarie. Questo piano aiuta a rispondere ai bisogni di salute e sociali della comunità in modo coordinato.

Tra le funzioni principali del Piano di Zona ci sono: promuovere la programmazione sociale integrata, garantire un’equità territoriale nei servizi, creare reti integrate di servizi e coinvolgere sia enti pubblici che del terzo settore.

Nel processo di pianificazione, partecipano la Regione, che coordina le politiche regionali, i Comuni, che gestiscono la pianificazione locale, l’Azienda ULSS 5 Polesana, che fornisce supporto tecnico, e gli Enti del Terzo Settore, che contribuiscono alla co-programmazione.

Di seguito i documenti da compilare richiesti dall’Azienda ULSS 5 Polesana.

(CSV di Padova)