Dal 13 al 15 ottobre 2023 passioni e tempo libero alla Fiera di Padova. Tuttinfiera cambia date e prolunga l’orario

Due terzi del quartiere fieristico padovano (7 padiglioni) saranno occupati dal 13 al 15 ottobre da Tuttinfiera, la fiera delle passioni e del tempo libero che nel 2023 giunge alla sua 39ª edizione. Cambiano le date – non più a cavallo tra ottobre e novembre – e l’orario di apertura cresce di un’ora (da quello consueto 9-19 passa a 10-21), permettendo al pubblico di fermarsi anche per la cena. Il biglietto di ingresso resta invariato rispetto al 2022, con l’intero giornaliero di 12 euro, 8 il ridotto e 17 euro l’abbonamento per 3 giorni. Per chi invece sceglierà l’acquisto online in prevendita, da settembre fino al 12 ottobre l’ingresso intero giornaliero costerà 10 euro (durante la manifestazione sarà di 12 euro come alle casse).

L’esposizione mantiene il suo focus tradizionale distribuito nei vari padiglioni: prodotti e servizi per la salute e il fisico al padiglione 1 intitolato Padova Benessere; giochi di varia natura saranno al padiglione 3 Modellismo e Giocolandia; Disco & Fumetto al 4; un mix di mercatino del bric à brac, bevande semplici e pregiate, oltre a proposte per la casa e le vacanze al padiglione 5 dove si terranno Portobello Vintage Market, Wine, Beer and More, Casa & Turismo; Elettronica e Avviamento allo Sport al 7; palco per prove ed esibizioni Fitness in galleria 78; auto, moto e articoli del mito Usa al padiglione 8 con American Dream che organizzerà anche spettacoli musicali e di Burlesque e concorsi con 3 giorni di Italian Motorcycle Championship eil grande raduno di American Cars. Nell’area esterna tra i padiglioni, una dozzina di punti ristoro completeranno l’offerta ristorativa presente nei punti interni a cui si sommano le proposte alimentari con le eccellenze regionali presenti al padiglione 5. Nel complesso oltre 500 gli espositori provenienti da tutta Italia con nuovi prodotti e soluzioni di sicura presa sul grande pubblico. I visitatori, oltre 20.000 nell’ ultima edizione, arrivano da tutto il Veneto e non solo. Il tempo libero torna ad essere expo di passioni alla Fiera di Padova dal 13 al 15 ottobre.

