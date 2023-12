City Vision, a Padova Congress gli Stati GeneraLi delle Città Intelligenti

Dal 2020, gli Stati generali delle città intelligenti sono il momento in cui la community di City Vision – amministratori pubblici, imprese, innovatori, professionisti, ricercatori – si riunisce per scambiarsi esperienze, progetti, idee, proposte di trasformazione intelligente dei territori. La quarta edizione, mercoledì 11 ottobre 2023, è ospitata per la prima volta negli spazi di Padova Congress.

L’appuntamento sarà preceduto, martedì 10 ottobre, da una preview nella Sala Rossini del Caffè Pedrocchi con un momento di brindisi e networking e lo spettacolo “Essere città intelligenti” scritto e interpretato da Lorenzo Maragoni, regista, attore e campione mondiale di poetry slam.

Il programma di mercoledì 11 affianca ai momenti in plenaria – con i panel e i keynote speech di speaker nazionali e internazionali sulle migliori esperienze di una PA intelligente e smart – ai tavoli di lavoro tematici. Torna inoltre la proposta dell’innovation district dedicato ad aziende, startup, pmi, spinoff.

Per maggiori info e per iscriversi all’evento, promosso da Padova Hall e Blum – business as a vision: www.city-vision.it

(Fiera di Padova)