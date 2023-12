bwin data center:Serie A, turno favorevole per Inter, Juve e Milan. Nella sfida dell’Olimpico il Napoli ottiene il 47% delle preferenze

Roma, 22 dicembre 2023 – In questo fine settimana che anticipa il Natale andrà in scena la diciassettesima giornata di Serie A. Questa sera alle 20:45 sul prato dell’Arechi si giocherà Salernitana-Milan. I padroni di casa, ultimi in classifica con solo otto punti conquistati, devono iniziare la corsa per la salvezza.Gli uomini di Pioli, al terzo posto, hanno avuto finora un rendimento altalenante. Secondo i dati analizzati dal bwin data center (www.bwin.it) il 95% dei tifosi pronostica la vittoria dei rossoneri.Sensazioni confermate dai risultati esatti maggiormente puntati:l’1-2puntato al 22%, lo 0-2 al 19%, l’1-3 al 15%. Il milanista Giroud potrebbe aprire le marcature secondo il 19% degli appassionati, seguito dai compagni di squadra Leao (16%) e Pulisic (13%). Il match si prospetta ricco di reti: l’Over 2,5 è dato al 96%.

Nell’anticipo delle 12:30 di sabato il Frosinone ospiterà la Juventus. I ciociari vogliono tenersi lontani dalla zona retrocessione, mentre i bianconeri puntano a conquistare i tre punti e avvicinarsi all’Inter, primo in classifica. Il 96% degli appassionati è convinto che sarà la Vecchia Signora ad avere la meglio.Tra i risultati esatti emerge lo 0-2 puntato al 26%, lo 0-1 (17%) e l’1-3 (15%). L’attaccante juventino Chiesa, al 23% delle scelte,potrebbe sbloccare il risultato insieme al compagno di squadra Vlahovic (16%). Per questo incontro l’Over 2,5 è puntato al 90%.

La giornata di domani prosegue con la sfida tra Inter e Lecce. Gli uomini di Inzaghi, primi in classifica, hanno perso una sola partita in campionato. I salentini vantano venti punti e si trovano in mezzo alla graduatoria. La vittoria neroazzurra è pronosticata al 98%. Tra i risultati esatti spiccano il 2-0 al 26%, il 3-0 al 22% e il 3-1 al 12%. A segnare il primo gol dell’incontro sarà l’attaccante interista Lautaro Martinez, secondo il 28% degli appassionati.I tifosi si aspettano uno scontro avvincente, con l’Over 2,5 dato al 97%.

Il turno si chiude alle 20:45con il match tra Roma e Napoli.I giallorossi devono fare la differenza negli scontri diretti che potrebbero rivelarsi decisivi per la qualificazione alla prossima Champions League. I partenopei, quinti in classifica, sono a due punti in vantaggio sui padroni di casa. Gli appassionati pronosticano il successo dei partenopei al 47% e quello dei giallorossi al 27%. Il 26%, invece, ritiene che la sfida terminerà con un pareggio tra le due compagini. Queste aspettative sono confermate dai risultati esatti maggiormente quotati:1-2 (22%), 1-1 (17%) e1-0 (10%). Per la squadra ospite potrebbe essere Osimhen a segnare la prima rete del match secondo il 26% dei tifosi. Tra gli uomini di Mourinho, invece, svetta Lukaku (21%). Per questo match l’Over 2,5 è giocato all’89%.

