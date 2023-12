Al via Wine Next, la vetrina B2B dedicata al mondo del vino

Una vetrina unica dedicata al mondo del vino: torna l’appuntamento con Wine Next, manifestazione B2B riservata agli operatori del settore Ho.re.ca. in programma in Fiera a Padova lunedì 25 e martedì 26 settembre 2023.

Un evento business molto atteso che dopo il successo dell’edizione 2022 quest’anno vede la presenza di 140 espositori – in uno spazio di oltre 3mila metriquadri – fra cui molti grandi nomi del panorama vitivinicolo italiano ed internazionale.

Tre le aree tematiche: le aziende del settore Wine, Spirits e Food/Beer/Equipment.

L’obiettivo di fondo della manifestazione – giunta alla terza edizione – è favorire il matching e l’incontro diretto fra i ristoratori e i produttori di etichette di qualità.

Per maggiori info: wine-next.it

(Fiera di Padova)