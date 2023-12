Masterplan per l’area della ex Caserma Prandina

Nel 2021 il Comune di Padova ha acquisito dal Demanio l’ex Caserma Prandina, un bene sottoposto a vincolo di interesse culturale da parte della Soprintendenza.

L’area dell’ex Caserma Prandina è a ridosso delle mura cinquecentesche del centro della città, in un’area che comprende più immobili di particolare interesse storico, artistico e culturale di una porzione importante del centro storico di Padova.

Per la riqualificazione dell’area, grazie alla stretta collaborazione tra Comune, Soprintendenza e Ministero, è stato realizzato un masterplan, che definisce anche il nuovo nome una volta completata la riqualificazione: Parco delle Mura di San Benedetto.

Il piano prevede una riqualificazione, con la realizzazione di una “infrastruttura verde inclusiva” per la valorizzazione del centro storico e delle mura rinascimentali di Padova.

L’intervento, in generale, prevede la liberazione dell’area da tutte le sovrapposizioni intervenute nel tempo, in modo da restituire alla città una vasta area, la sua riqualificazione per una destinazione a parco legata al sistema bastionato della città ed all’impianto storico in rapporto agli ex monasteri ed al centro storico.

DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA DA SCARICARE

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)