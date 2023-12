Superlega, Gravina “Chi aderisce è fuori da mondo federale”

ROMA (ITALPRESS) – Sul tema Superlega “aspettiamo. Noi siamo stati l’unica Federazione che ha assunto una posizione molto chiara. Siamo totalmente contrari, esiste una norma federale per la quale chi aderisce a quel mondo esce dal sistema federale del calcio”. Sono queste le parole di Gabriele Gravina, presidente Figc, nella conferenza stampa post Consiglio Federale in merito alla sentenza della Corte di giustizia UE sulla Superlega, attesa per domani. “Non possiamo impedire l’adesione, ma la scelta, qualora avverrà, deve essere molto chiara. Non è pensabile disputare due o tre campionati all’interno di una serie di organizzazioni. Noi già stiamo lottando al nostro interno sulle date a disposizione per il campionato, potete immaginare cosa succederebbe se aggiungessimo un altro campionato. Io devo salvaguardare il brand del calcio italiano e si deve sapere a cosa si va incontro”, conclude il numero uno della Figc.

