Perché lavorare in Veneto e come trovare lavoro

Il Veneto è una delle regioni più grandi del Bel Paese ed è sede di migliaia di aziende che operano in diversi settori. Per trovare lavoro in questa regione è necessario tener conto non solo di quali località offrono maggiori opportunità nel settore in cui si desidera operare ma anche quali presentano una minor offerta e una maggior difficoltà di reperimento. Questo, infatti, si traduce in una minore concorrenza sul lavoro e maggiori probabilità di essere assunti.

In quali città cercare lavoro in Veneto?

La regione offre molteplici opportunità lavorative in diverse città. È possibile cercare lavoro a Verona e provincia se si hanno competenze da spendere nel settore alberghiero, nella ristorazione, nell’industria alimentare ed in quella metalmeccanica; inoltre, in questa zona sono molto ricercate le figure da inserire nel settore della, dei trasporti e dei servizi di custodia. A Belluno le possibilità di trovare un impiego sono molteplici, soprattutto nei servizi, nel settore commerciale, in quello turistico e nell’industria metalmeccanica. Padova è la prima provincia della regione per popolazione, la sede di aziende innovative dove è possibile trovare un lavoro adatto alle proprie esigenze. La città, inoltre, è sede di molte aziende che operano nel commercio e nel settore turistico, ed presenta un’elevata richiesta di operai specializzati nell’industria manifatturiera. Venezia è un’altra città veneta dove è semplice trovare lavoro, soprattutto per coloro che conoscono diverse lingue straniere e intendono fare carriera nel turismo oppure nel settore delle vendite in quello dei servizi. Le lingue sono molto utili anche per lavorare a Vicenza, una tra le maggiori città italiane nel settore dell’export. In questa città sono molto richiesti gli addetti al settore commerciale e logistico, capaci di interfacciarsi con il mercato estero. Infine, tra le città migliori del Veneto dove trovare lavoro c’è Treviso, che vanta alti tassi di occupazione e diverse posizioni aperte nel commercio, nelle costruzioni, nel settore metallurgico ed in quello turistico.

Perché andare a lavorare in Veneto?

Possono essere svariati i motivi che inducono una persona ad abbandonare la propria terra d’origine per trasferirsi in Veneto. Un primo motivo è rappresentato dalle maggiori opportunità di lavoro che questa regione offre rispetto ad altre località d’Italia. Il Veneto, inoltre, è una delle regioni maggiormente visitate in tutt’Italia e Europa, il che offre importanti occasioni nel settore del turismo. La regione in questione, inoltre, è la capitale nazionale del prosecco e si conferma, anno dopo anno, una delle principali località d’Italia per la produzione e l’esportazione di vini. Sotto il profilo accademico attrae molti studenti: l’Università di Padova è il secondo ateneo italiano secondo la classifica stilata dal CENSIS e tra le migliori 100 università al mondo per le politiche green che la caratterizzano. Infine, la provincia veneta di Treviso è nota per essere una delle migliori province per la qualità della vita delle donne e per il riciclaggio dei rifiuti.