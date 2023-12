Agenzia immobiliare Maior Capital: “In Sardegna tornano gli Americani”

Arrivano dagli Stati Uniti e dal Canada e spesso decidono di trasferirsi nell’Isola. Lo rivela la prestigiosa agenzia che fa parte del network americano Luxury Portfolio International, rete globale per gli immobili di lusso

Sassari, 18 dicembre 2023. Sono attratti dalla natura incontaminata del territorio, dall’assenza di inquinamento e di criminalità e anche dall’alta aspettativa di vita (l’Isola è una delle 5 Blue Zone, ossia le aree dove l’aspettativa di vita è molto più alta della media mondiale). In Sardegna stanno tornando, in maniera graduale ma costante, i turisti dagli Stati Uniti e dal Canada e spesso scelgono di investire o di fermarsi a vivere in quella che un noto sondaggio ha proclamato “l’isola più bella d’Europa”. A rilevarlo è Francesco Budroni, fondatore e Ceo del prestigioso gruppo immobiliare “Maior Capital” che è rappresentante esclusivo per la Sardegna del network americano Luxury Portfolio International, una rete di agenzie immobiliari che tratta immobili di lusso in tutto il mondo. “E’ un fenomeno – spiega Francesco Budroni – che abbiamo notato negli ultimi tempi, da quando i russi hanno più difficoltà a venire in Sardegna. Anche grazie ai migliori collegamenti aerei, sull’isola arrivano migliaia di persone provenienti dagli Stati Uniti e dal Canada. Molti decidono di fermarsi a vivere qui, colpiti dalla bellezza del territorio e dallo stile di vita”.

Gli americani cercano ville di lusso, ma non solo. “Abbiamo richieste per le zone più conosciute della Costa Smeralda – continua Budroni – ma pure per tutta la Sardegna. E se non trovano la dimora più idonea noi siamo in grado di progettare e coordinare la costruzione di edifici nuovi che abbiano le caratteristiche volute”. Uno dei punti di forza dell’agenzia immobiliare Maior Capital, è, infatti, quello delle nuove costruzioni, grazie anche alla collaborazione con i più importanti costruttori e progettisti.

Maior Capital è una società giovane, nata nel 2019, in rapida crescita tanto da vantare il portfolio più importante e variegato di tutto il Nord Sardegna e con l’obiettivo di espandersi in modo capillare in tutta l’isola. Alla prima sede a Budoni, si sono aggiunte in poco tempo quelle di Olbia e Porto Cervo. “Siamo un team di professionisti preparati – conclude Francesco Budroni – e con una conoscenza approfondita del territorio. La formazione continua e l’aggiornamento ci permettono di essere sempre pronti ad offrire le migliori soluzioni per tutti”.

