Famiglie a Teatro 2023-2024

Storica rassegna teatrale rivolta alle famiglie. Favole che diventano spettacoli. Al Teatro Verdi di Padova va in scena il sogno e la magia si fa realtà.

Saranno quattro gli appuntamenti in cartellone a partire dal 3 dicembre 2023 fino al 10 marzo 2024.

Programma

Inizio spettacoli: ore 16.00

domenica 3 dicembre 2023

MALÈFICI. UN MUSICAL PER TUTTA LA FAMIGLIA

Dario Vergassola, I Muffins

Il comico, scrittore, attore e cantautore Dario Vergassola approda per la prima volta al teatro ragazzi, ponendosi queste domande: nasce così Maléfici, musical per famiglie destinato ad un pubblico a partire dai quattro anni: uno spettacolo per riflettere sul perché gli antagonisti delle fiabe sono diventati così, senza giustificare le loro azioni, ma nemmeno darle per scontate.

domenica 21 gennaio 2024

IL SOGNO DEL GIOVANE LEONARDO DA VINCI

Barabao Teatro

Il piccolo Leonardo vive nel suo splendido villaggio di Vinci e qui, accompagnato da Zio Francesco e Nonna Lucia esplora il mondo che lo circonda conestrema curiosità e vitalità. Nella ridente Toscana Leonardo inizia a studiare i moti dell’aria, dell’acqua, degli animali. E forse proprio a Vinci si sono avviati i suoi studi sul volo?

E qui ritraendo la mamma ha ipotizzato la Gioconda?

Ma, il piccolo genio, è figlio illegittimo e nel suo futuro è scritto un avvenire quanto mai faticoso e difficile.

domenica 25 febbraio 2024

ALICE IN WWWONDERLAND

Teatro Ragazzi e Giovani

Alice è una ragazzina curiosa e vivace. Sta crescendo e, come è normale, la sua attenzione inizia a spostarsi fuori dal contesto famigliare. Uno strumento in particolare sembra assorbire buona parte della sua attenzione: lo smartphone. Alice ne viene rapita spesso, ma, un giorno, accade qualcosa di diverso: ci cade dentro!

Ecco quindi che Alice si ritrova nel mondo di Wwwonderland e, incontrando i personaggi del Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, si trova a confrontarsi con loro e con le domande che accompagnano ogni percorso di crescita. Quando si diventa grandi e fino a quando ci si può definire piccoli?

domenica 10 marzo 2024

IL RAGAZZO CON LA GOCCIA AL NASO E ALTRE STORIE GIAPPONESI

Orchestra di Padova e del Veneto

Con le sonorità della musica del compositore giapponese Yasushi Akutagawa, l’Orchestra di Padova e del Veneto propone un viaggio nel paese del Sol Levante, animato da storie divertenti che vedono protagonisti personaggi alquanto bizzarri.

Liberamente ispirato alle antiche fiabe giapponesi, lo spettacolo accoglie le letture dell’attrice Rossana Mantese intervallate dalla musica eseguita dal vivo dall’Orchestra d’archi OPV con Tommaso Luison nel ruolo di violino concertatore.

Informazioni

Biglietti: prezzi a partire da 8,00 euro

Biglietteria del Teatro Verdi

Tel. 049 8777011 – fax. 049 661053

www.teatrostabileveneto.it

[email protected]

