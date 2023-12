Comune di Padova: prosegue l’impegno dell’Amministrazione nell’implementare il trasporto pubblico per queste festività natalizie

Oltre al potenziamento delle corse del tram nelle giornate festive fino al 7 gennaio, nella giornata del 24 dicembre verranno potenziate anche le corse di alcune linee di autobus.

Nello specifico verranno aumentati i passaggi della linea 3, la linea 10, la linea 11, la linea 12, la linea 14, la linea 22 e saranno in servizio alcuni autobus SST di supporto al tram, laddove necessario.

A questo si aggiunge anche il servizio straordinario gratuito di navette per la notte di Capodanno. Il 31 dicembre saranno istituite 4 navette che effettueranno un percorso circolare per permettere alle persone di avvicinarsi al centro da ogni punto della città, secondo i seguenti orari e percorsi:

Circolare Est

A partire dalle ore 21:30 alle ore 02:00 una corsa ogni 20 minuti

Percorso: Park Bembo – Tangenziale – Park Piovese – via Facciolati – Via Manzoni (fermata per Prato della Valle) – Via Gattamelata – Via Falloppio – Via Morgagni – Ponte Omnizzolo (fermata per Piazza Insurrezione) – Via Morgagni – Via Giustiniani – Via Manzoni – Via Acquapendente – Park Bembo

A partire dalle ore 21:30 alle ore 02:00 una corsa ogni 20 minuti

Percorso: Cap. Lagrange – Via Cave – Via Chiesanuova – Via Vicenza – Via Bronzetti – Via B. Pellegrino – Via Giotto – L.go Europa (fermata per Piazza Insurrezione) – Corso Garibaldi – Via Giotto – Via B. Pellegrino – Via Bronzetti – Via Chiesanuova – Via Cave – Via Lagrange

A partire dalle ore 20:15 alle ore 02:00 una corsa ogni 15 minuti

Percorso: Cap. Nord Tram – Via Reni – Via Aspetti – Ferrovia – L.go Europa – Ferrovia – Via Aspetti – Fornace Morandi – Cap. Nord

A partire dalle ore 20:00 alle ore 02:00 una corsa ogni 15 minuti

Percorso: Ca. Sud Tram – Bassanello – Santa Croce – Prato della Valle – Santa Croce – Bassanello – Cap. Sud Tram

L’assessore Andrea Ragona commenta: “Il potenziamento del trasporto pubblico in questo periodo è un impegno che abbiamo preso e manteniamo, per permettere alle persone di arrivare in città per trascorrere le feste senza pensieri, anche alla luce dell’incredibile successo degli abbonamenti natalizi a 10 €. E’ un investimento che ci consente anche di ridurre il più possibile l’inquinamento, in giornate in cui ricordiamo sono sospese le misure di contenimento dell’inquinamento atmosferico.”

L’assessore Antonio Bressa aggiunge: “Una città moderna ed efficiente si valuta anche in base all’organizzazione dei grandi eventi e della mobilità connessa. Abbiamo predisposto il tutto perché non solo prima di Natale, ma anche la sera di Capodanno, le persone possano scegliere di muoversi con il trasporto pubblico, senza pensieri, facendo diventare Padova una meta ancora più attrattiva.”

