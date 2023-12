Comune di Padova: presentato il Cantanatale 2023 in programma domenica 17 dicembre

“Il dono del Cantanatale è il dono della presenza. Un gesto semplice con una forza dirompente: cantare, unendo le singole voci in un unico immenso coro, per portare un’onda di gioiosa energia ai bambini ricoverati in ospedale a Padova e, simbolicamente, in tutto il mondo: questo è il Cantanatale, che in 5 anni ha portato 20.000 persone a testimoniare il proprio esserci”. Con queste parole Francesca Trevisi, presidente del Comitato organizzatore, ha presentato la nuova edizione della manifestazione canora solidale, libera e gratuita, nata a Padova nel 2018.

Già annunciato dal videospot emozionale “Il dono di Natale”, l’appuntamento con la sesta edizione del Cantanatale è domenica 17 dicembre a Porta Portello.

Alle 9:00 inizierà la festa in piazza con la musica di radio Company, gadgets per tutti e intrattenimento. Si alterneranno sul palco per scaldare l’atmosfera in preparazione del coro la coreografa Giorgia Chiurato con la scuola di danza Flashdance e la baby dance, i Supereroi dell’associazione ‘Gioca con il cuore’, Alice, la voce soul di origine brasiliana che incanta Padova, autorità e rappresentanti delle istituzioni e dei partner. Subito dopo si comincerà a scaldare la voce e provare le canzoni con i musicisti Giorgio Pavan e Alessandra Pascali con i BlueBordò. Alle 11:15 il corteo guidato dalla Renna Cometa si avvierà da via Belzoni fino a via Giustiniani, temporaneamente chiusa al traffico, per radunarsi e poi cantare davanti al Dipartimento di Pediatria dell’Ospedale di Padova. Qui il coro spontaneo intonerà ‘Cantanatale è già qui’,il brano inedito che è la nuova canzone ufficiale dell’edizione 2023 della manifestazione, insieme ad altri brani tradizionali come Feliz Navidad, Jingle Bell Rock, Supereroi, Happy Xmas (War is over).

E’ stata presentata giovedì 14 dicembre in conferenza stampa a Palazzo Moroni il programma del Cantanatale 2023, la manifestazione organizzata dal Comitato Cantanatale in collaborazione con il Comune di Padova e l’Azienda Ospedaliera Università di Padova che domenica prossima porterà sotto le finestre di Pediatria un momento di musica e gioia per tutti i bambini e le bambine che devono passare le feste ricoverati in ospedale a Padova e idealmente per tutti i bambini di tutti gli ospedali del mondo. Alla conferenza stampa hanno partecipato tra gli altri il Sindaco di Padova Sergio Giordani, il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Padova Giuseppe Dal Ben, partner, sponsor e sostenitori.

“Più grande sarà il nostro coro, più forte arriverà il messaggio d’amore che dal nostro cuore arriverà ai piccoli pazienti – è l’invito del sindaco Sergio Giordani – facciamo ancora più grande quest’iniziativa che ci permette di essere vicini ai bambini ricoverati in un momento speciale dell’anno e partecipiamo in tanti al Cantanatale!”.

“Siamo felici di poter regalare ancora una volta preziosi momenti di gioia per i nostri piccoli pazienti, che fanno bene a tutti” commenta il direttore generale Azienda Ospedale Università di Padova Giuseppe Dal Ben. “Grazie per l’abbraccio simbolico della città di Padova alla nostra Pediatria che porta ogni anno un’ondata di affetto e calore”.

Il nuovo brano “Cantanatale è già qui” è scritto e cantato da Leandro Barsotti e Giorgio Pavan, con la partecipazione di Alessandra Pascali alla voce e di Maurizio Boldrin alla batteria. La direzione musicale è di Giorgio Pavan. Il brano è stato registrato e mixato da Luca Panebianco al Pink Studio di Padova. Il video è realizzato da Superfly Lab.

Cantanatale 2023 è un progetto sociale del Comitato Cantanatale presieduto da Francesca Trevisi, in collaborazione con Comune di Padova e Azienda Ospedaliera Università di Padova. Main partner Tigotà. É realizzato con il contributo di Ghiraldo & Autoin, Nonno Nanni, Eurointerim, Banca del Fucino, Blowtherm, Generali Italia e Caffè Cavour. Radio Company è media partner. Cantanatale è una manifestazione libera, gratuita e aperta a tutti, che ha come obiettivo quello di testimoniare insieme, con il cuore e con la voce, la vicinanza ai bimbi e bimbe ricoverati in ospedale a Padova e simbolicamente in tutte le Pediatrie d’Italia.

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)