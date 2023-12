Comune di Padova: approvate le delibere per la manutenzione straordinaria dei cavalcaferrovia Brusegana e Camerini

Sono stati approvati dalla Giunta Comunale, su proposta del vicesindaco ed assessore ai Lavori pubblici Andrea Micalizzi, i progetti esecutivi per la manutenzione straordinaria dei cavalcaferrovia denominati “Camerini” e “Brusegana”. Gli interventi vedranno un investimento rispettivamente di 120.000 e di 200.000 euro e saranno finalizzati al ripristino delle travi in calcestruzzo armato dell’impalcato dei ponti e, nel caso di Brusegana, anche al risanamento dei muri di contenimento. I lavori, non appena assegnati, dureranno tra i 30 e i 60 giorni, senza impatti per la viabilità stradale. Entrambi i lavori, previsti dal Programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025, rappresentano un ulteriore passo per garantire piena sicurezza e manutenzione a tutti i sovrappassi ferroviari della Città di Padova.

Il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Andrea Micalizzi: “Continua l’impegno dell’amministrazione per garantire infrastrutture di qualità, sicure e funzionanti alla nostra città. Da quando siamo al governo di Padova, ogni anno abbiamo investito consistenti risorse per i nostri ponti e passerelle, le cui condizioni di “salute” sono state controllate ed analizzate in maniera sistematica in uno studio apposito che ci permette di intervenire per tempo e senza arrecare disagi alla cittadinanza. Padova si conferma una città sicura.”

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)