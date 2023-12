Netflix annuncia una nuova serie anime di One Piece dallo studio di Attack on Titan

Netflix ha annunciato che il manga One Piece riceverà una nuova adattamento anime, iniziando dalla famosa saga di East Blue. La serie anime, intitolata The One Piece, sarà prodotta dal rinomato WIT Studio, noto per il loro lavoro su serie di successo come Spy x Family e Attack on Titan (Stagione 1-3). Attualmente in fase di produzione, The One Piece verrà trasmesso in esclusiva mondiale su Netflix, rappresentando una collaborazione significativa con il comitato di produzione, composto da rappresentanti di Shueisha, Fuji Television Network e Toei Animation Co. In una dichiarazione congiunta, il comitato ha espresso l’impegno per questo progetto innovativo, che si distingue dalla serie TV anime che ha conquistato il pubblico per oltre 25 anni. Con The One Piece la produzione punta a fornire agli spettatori un’esperienza sia nuova che familiare, utilizzando tecnologie visive all’avanguardia per reinterpretare le avventure di Luffy.

Un altro manga di Oda, creato quando aveva solo 19 anni, verrà anch’esso adattato in un anime per la prima volta. In uscita a gennaio, l’adattamento anime Monsters 103 Mercies Dragon Damnation segue le vicende di Ryuma, un samurai intrappolato in un mondo sconvolto da una forza inquietante: un drago capace di scatenare distruzione catastrofica sulla terra. Questa adattamento anime offre una opportunità unica ai fan di scoprire il genio creativo di Oda nei suoi primi anni, offrendo una nuova prospettiva sul suo talento narrativo e una finestra sul suo mondo immaginativo. Monsters 103 Mercies Dragon Damnation sarà pubblicato su Netflix a gennaio 2024.