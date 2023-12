Comune di Padova: presentato a Roma il progetto di ampliamento del Parco Iris al festival della rigenerazione urbana “Città in Scena”

Nella giornata di giovedì 14 dicembre, l’assessore al Verde Antonio Bressa e il caposettore Ciro degli Innocenti hanno partecipato a Città In Scena, il primo festival della rigenerazione urbana in Italia, in corso in questi giorni a Roma in tre diverse sedi: Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, MAXXI e Casa del Cinema. Un festival organizzato per valorizzare e raccontare la forte capacità progettuale delle città italiane, in particolare quelle intermedie, che stanno mostrando forme e modelli per una trasformazione del nostro Paese nelle direzioni dell’inclusione e della sostenibilità, che ha visto la partecipazione di istituzioni, architetti, paesaggisti, scienziati, imprenditori, operatori del settore e della finanza e protagonisti della scena nazionale e internazionale. Nel corso della giornata aperta dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’assessore e il caposettore hanno presentato il progetto del nuovo Parco Iris, raccontando la complessa operazione urbanistica che ha permesso alla nostra città di triplicare la superficie del parco e al contempo mettere in campo un’importante operazione di rigenerazione urbana.

L’assessore al Verde Antonio Bressa commenta: “Il progetto di ampliamento del Parco Iris è sicuramente un intervento fiore all’occhiello della nostra amministrazione. È un onore averlo presentato come esempio davanti a molte amministrazioni e alla presenza di Marco Villani, vice segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’autorità competente per quanto riguarda i progetti di rigenerazione urbana. Il punto di forza, oltre alle dimensioni del polmone verde che sarà messo a servizio della città, è che l’operazione nasce legandosi anche alla riqualificazione delle palazzine Liberty in piazzale Boschetti. Mettiamo così insieme la rigenerazione urbana e l’aumento delle superfici verde attrezzate a disposizione dei cittadini padovani. Padova nell’ambito del PNRR si sta distinguendo come città virtuosa e il 2024 sarà un anno cruciale per tutte le opere in campo. In questi mesi hanno preso il via le operazioni propedeutiche e nei primi mesi del 2024 avvieremo i veri e propri lavori al Parco Iris che, grazie al primo stralcio finanziato dal PNRR, passerà dagli attuali 6,5 ettari a ben 16 ettari attraverso l’approccio del parco estensivo che ci permetterà di immergerci nella natura pur restando in città”.

