Comune di Padova: Conclusione del progetto “Sportanch’io” finanziato dal Bilancio Partecipativo della Consulta 2 Nord, con la festa del Natale di Comunità

Il Comune di Padova, la Consulta 2 Nord, Prisma e tutte le realtà che hanno contribuito a realizzare il programma Sportanch’io annunciarne il completamento del progetto che si concluderà con una festa comunitaria, sabato 16 dicembre, dalle ore 15:00, in Largo Debussy a Padova. Sarà un momento di festa per tutti coloro che hanno partecipato con entusiasmo a questa esperienza. L’evento, al quale parteciperanno anche l’assessore alle politiche educative Cristina Piva e l’assessore allo sport Diego Bonavina, verrà proposto all’interno del consueto Natale di Comunità che viene realizzato, ogni anno, nel quartiere Arcella.

Sportanch’io è un’iniziativa che ha riscosso grande successo, coinvolgendo una media di 20 ragazzi dagli 11 ai 14 anni del quartiere Arcella e Pontevigodarzere e rappresentando un punto di svolta nell’approccio allo sport per la gioventù locale.

Le modalità di realizzazione e coinvolgimento di “Sportanch’io” hanno dimostrato di essere vincenti, unendo gli sforzi di allenatori, educatori e ragazzi che hanno partecipato con costanza e impegno, guidati e supportati dai propri educatori. Questo approccio collaborativo ha contribuito al successo del progetto, creando un ambiente positivo e inclusivo che ha permesso a giovani, solitamente esclusi dalla possibilità di praticare sport per motivi economici e/o culturali, di apprezzare e godere appieno delle attività sportive proposte. La partecipazione costante dei ragazzi è stata sostenuta da un accompagnamento attento, rendendo il percorso “Sportanch’io” un’esperienza utile e imprescindibile per molti di loro. Per garantire la continuità del percorso sportivo per i ragazzi interessati, il Comune di Padova e le associazioni si impegnano a cercare, per l’anno prossimo, ulteriori finanziamenti. L’evento sarà arricchito dalla presenza dell’Assessora alle Politiche educative e scolastiche Cristina Piva e dell’Assessore allo Sport Diego Bonavina, che parteciperanno alla festa per condividere la gioia e il successo del progetto “Sportanch’io”.

Il programma:

La festa finale del progetto “Sportanch’io” si terrà, quindi, sabato 16 dicembre dalle ore 15:00 in Largo Debussy a Padova. Durante l’evento, saranno premiati i ragazzi che si sono distinti per la loro partecipazione costante. Inoltre, la giornata sarà arricchita da laboratori, giochi sportivi, esibizioni musicali e l’arrivo speciale di Babbo Natale:

· 15:30 – Esibizione del coro Cantimigranti: un momento di arte e cultura per intrattenere i presenti.

· 16:00 – Concerto dei SBILFS: una performance musicale per animare la festa con ritmo e allegria.

· 16:30 – Premiazioni del progetto “Sportanch’io”: il momento clou della giornata, in cui verranno premiati i partecipanti più costanti e dedicati.

· 17:00 – Arrivo di Babbo Natale: un ospite speciale che porterà gioia e sorrisi a grandi e piccini.

· 17:30 – Cioccolata offerta dalla Cioccolateria Dal Corso: un momento di dolcezza e condivisione per tutti i presenti.

Inoltre, dalle 9:00 alle 16:00, ci sarà un laboratorio di scultura e l’esposizione delle opere dell’Associazione Area 48, offrendo un’ulteriore opportunità di apprezzare l’arte e la creatività della comunità.

Sportanch’io è stato finanziato dal Bilancio partecipativo della Consulta 2 Nord. La festa di Natale di Comunità è organizzata, in maniera partecipata, da:

Polisportiva Brenta 3, Associazione Area 48, CAT Jump, Progetto Senes Casetta Michelino, Cioccolateria Dal Corso, Centro Diurno Santa Rosa, Attivamente (Gruppo Polis), Amici dei Popoli, U.S. Arcella, WLF Teams Sport, Palestra New Athletic, Polisportiva Arcella, Educativa di strada, Progetto Scholé, Programma Mentor up (DPSS UNIPD)

