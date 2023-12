Comune di Padova: al via la consultazione per l’adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (“PIAO”) – Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” 2024 – 2026

In previsione dell’adozione del PIAO 2024 – 2026, questa Amministrazione procede all’avvio della consultazione della Sottosezione del PIAO denominata “Rischi corruttivi e trasparenza” al fine di rendere effettivo il diritto alla partecipazione e favorire il coinvolgimento attivo della società civile. Per ottenere il massimo coinvolgimento possibile nella procedura di adozione del PIAO 2024 – 2026 – Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”, le cittadine e i cittadini e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi (ad esempio: le associazioni dei consumatori e degli utenti, gli ordini professionali e imprenditoriali, le organizzazioni sindacali) nonché, in generale, tutti coloro che fruiscono delle attività e dei servizi resi dal Comune di Padova, sono invitati a presentare alla/al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza osservazioni e proposte, che saranno valutate ai fini della redazione del testo finale della citata Sottosezione.

Dichiara l’assessore Diego Bonavina: “La trasparenza, la legalità e la lotta alla corruzione sono essenziali per conseguire VALORE PUBBLICO e per contribuire alla sua generazione e protezione mediante la riduzione del rischio di una sua erosione a causa di fenomeni corruttivi. Invito tutti i soggetti interessati a trasmettere osservazioni sulla Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2024 – 2026 perché tali contributi rappresentano per noi proposte significative per la redazione di un documento di natura strategica al fine di perseguire gli ambiziosi obiettivi che ci siamo dati”.

Le osservazioni e le proposte dovranno pervenire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, entro il 29 DICEMBRE 2023 e riportare in oggetto la seguente dicitura: “Osservazioni/proposte alla Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2024 – 2026’”, tramite una delle seguenti modalità:

a mano all’Ufficio Protocollo Generale per le sedi e gli orari si prega di fare riferimento alle informazioni riportate al seguente link: https://www.padovanet.it/informazione/protocollo-generale

a mezzo posta ordinaria al seguente indirizzo: Comune di Padova, Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura, U.O.S. Prevenzione Corruzione e Trasparenza, Via del Municipio 1, CAP 35122, Padova;

via e-mail al seguente indirizzo: [email protected];

via pec all’indirizzo: [email protected]

