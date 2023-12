Amadeus rivela il cast dell’Anno Che Verrà, il Capodanno di Rai1

In un video su Instagram il conduttore svela molti degli ospiti, da Annalisa ai The Kolors

Roma, 17 dic. Annalisa, Paola & Chiara, i Ricchi & Poveri, Il Volo, Sangiovanni, Nino Frassica, The Kolors, Cristiano Malgioglio, Dargen D’Amico, gli Autogol, Maninni. Sono alcuni dei protagonisti del capodanno di Rai1, il tradizionale appuntamento con ‘L’anno che verrà’, in onda il 31 dicembre in diretta da Crotone, dopo il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica. A svelarli, il conduttore della serata, Amadeus, in un video sui suoi canali social. “Vi aspetto il 31 dicembre in diretta su Rai1, da Crotone, nella bellissima Calabria, per L’Anno Che Verrà: un cast pazzesco per ballare insieme con Annalisa, Paola & Chiara, i Ricchi & Poveri, Il Volo, Sangiovanni, Nino Frassica, The Kolors, Cristiano Malgioglio, Dargen D’Amico, gli Autogol, Maninni e non è finita qui”, dice Amadeus in un video sulle sue storie di Instagram in cui inquadra, mentre parla, un piccolo pupazzo che ha le sue sembianze.

(Adnkronos)