Inaugurate le nuove terapie intensive dell’Ospedale di Piove di Sacco

Oggi, l’Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco ha inaugurato le nuove Terapie Intensive, un evento di rilevanza per tutto il territorio padovano e specialmente per la Sassisica. Presieduta dal Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e dall’Assessore Manuela Lanzarin, la cerimonia ha dato risalto a questa riorganizzazione del piano quinto dell’ospedale su ben 1.010 mq.

Le Terapie Intensive ora offrono 10 posti letto, di cui 8 in terapia intensiva (4 in camere singole con filtro infettivi) e 2 in terapia semi-intensiva. L’investimento totale è di 4.630.000 euro, di cui 3.485.000 euro per opere edili e 967.969 euro per attrezzature mediche. Questo intervento fa parte di un programma più ampio di 10,5 milioni di euro per la ristrutturazione delle Terapie Intensive in altri ospedali.

Il reparto è progettato per accogliere pazienti infettivi, con la possibilità di conversione totale. La struttura comprende spazi specifici per il controllo visivo del personale, vuotatoi dedicati, e locali ausiliari. Il Direttore Generale dell’Ulss 6 Euganea, Paolo Fortuna, ha espresso orgoglio e gratitudine al personale sanitario: “Ogni inaugurazione porta con sé infatti un carico di energia e di entusiasmo: modernissime opere strutturali accrescono ulteriormente la possibilità di offrire performance terapeutiche al passo con i tempi, senza naturalmente lasciare in secondo piano l’umanità che deve sempre contraddistinguere l’atto medico, soprattutto in un luogo complicato e delicato qual è la terapia intensiva“.

Il Governatore Zaia ha sottolineato il ruolo chiave dell’ospedale Immacolata Concezione e l’importanza delle Terapie Intensive, elogiando gli sforzi per migliorarle. L’Assessore Lanzarin ha confermato l’impegno della Regione nella salute cittadina e ha ringraziato il personale sanitario. L’inaugurazione segna un passo significativo per l’Ospedale e la comunità, potenziando le cure offerte.

“Questi posti letto aggiuntivi fanno parte dell’ampio potenziamento dell’Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco“, commenta il Viicepresidente della Provincia di Padova, Vincenzo Gottardo, presente all’inaugurazione. “Ci auguriamo che non vengano utilizzati per eventi pandemici, tuttavia, questa dotazione consentirà di fornire risposte più adeguate alle esigenze di cure ad alta intensità. Inoltre, aiuterà gli operatori sanitari a garantire un’assistenza qualificata e consistente, rispondendo alle domande e al bisogno di salute provenienti dal territorio“.

