Fontecchio trascina i Jazz nella vittoria di Portland

ROMA (ITALPRESS) – Un super Simone Fontecchio si conferma protagonista del quintetto titolare di Utah e trascina i suoi nella vittoria in trasferta a Portland per 122-114. Ancora una prestazione superlativa per l’azzurro che segna 24 punti, suo season high, tira 7/8 dal campo (5/5 da tre) e cattura 5 rimbalzi in 25 minuti giocati. Assieme a Fontecchio, Colin Sexton (27 punti) e Talen Horton-Tucker (23) guidano i Jazz che dettano il ritmo e controllano la sfida dall’inizio alla fine. In casa Blazers sorride solo Scoot Henderson autore di una doppia doppia (23 punti e 10 assist). Tra gli altri risultati della notte, la vittoria, sesta consecutiva, dei Clippers che battono Golden State 121-113, grazie a un ottimo James Harden (28 punti, 15 assist e 7 rimbalzi). Terza sconfitta di fila per i Warriors, alle prese anche con la sospensione a tempo indeterminato di Draymond Green. Successi netti, invece, per Boston su Cleveland (116-107) e Denver sui Nets (124-101), mentre Chicago passa a Miami 116-124. Non basta un ottimo Luka Doncic (39 punti, 13 assist e 6 rimbalzi) ai Dallas Mavericks, sconfitti dai Timberwolves (101-119).

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).