Domenica al via il match con Monza

Nell’undicesima giornata del Campionato di SuperLega Credem Banca 2023/24, i bianconeri di Pallavolo Padova incontreranno Mint Vero Volley Monza. Il match è in programma domenica 17 dicembre, alle ore 18.00, all’OpiquadArena di Monza e sarà trasmesso in diretta streaming su volleyballworld.tv.

“Domenica a Monza torniamo a giocare dopo quindici giorni in cui abbiamo potuto allenarci, non avendo giocato settimana scorsa. – ha spiegato coach Cuttini – Con questo match riprendiamo a tutti gli effetti la verve e l’intensità del Campionato, che è sicuramente più divertente e stimolante, per la squadra, rispetto al non giocare. Affronteremo la partita di Monza con ancora vivo il ricordo positivo del risultato della sfida con Catania, che ci ha dato molta energia. Ora dobbiamo essere bravi a tuffarci nelle difficoltà del Campionato e a gestirle. Nella fase finale di questo girone di andata, infatti, abbiamo di fronte due partite con squadre importanti, che ci daranno del filo da torcere”.

“Per la sfida con Monza sarà essenziale, da parte nostra, avere coraggio e qualità nella battuta. Monza, del resto, quando riceve la palla positivamente, può rappresentare un rischio. Presenta, infatti, il sideout più alto di tutta la SuperLega. Si tratta di una squadra in grado di ricevere molto bene, con un palleggiatore molto forte, Cachopa, e degli attaccanti altrettanto preparati. Da parte nostra dovremo fare il possibile per far staccare loro la palla in ricezione. Tutto ciò non è semplice, in quanto ci vuole qualità nel servizio”, ha concluso il coach bianconero.

“La partita di domenica con Monza sarà molto impegnativa. – ha dichiarato Tommaso Guzzo” – Monza ha avuto, quest’anno, un avvio di stagione importante, con giocatori tecnicamente e fisicamente molto preparati, e una squadra compatta. Da parte nostra, invece, possiamo contare su un gruppo che, rispetto all’inizio di Campionato, è migliorato notevolmente e dove si è trovata la giusta alchimia di squadra. Domenica cercheremo di dare il massimo per portare a casa dei punti”.

“A mio avviso quella con Monza sarà un delle sfide più significative che abbiamo affrontato fino a questo momento. – ha aggiunto Matthijs Desmet – Nelle scorse settimane siamo stati in grado di portare a casa delle vittorie anche importanti, ma ora, verso la fine di questo girone, ci troviamo a giocare per un posto nei quarti di finale di Coppa Italia, e dobbiamo dare il tutto per tutto”.

(si qualificano per i quarti di finale le prime otto squadre classificate al termine del girone di andata)

Prossimi appuntamenti dei bianconeri:

11° Giornata – Andata – Martedì 26/12/2023 ore 18.00 – Kioene Arena – Pallavolo Padova VS Itas Trentino (diretta volleyballworld.tv). Prevendite disponibili nella sezione biglietteria del nostro sito al link https://www.pallavolopadova.com/biglietti/.

1° Giornata – Ritorno – Sabato 30/12/2023 ore 18.00 – Kioene Arena – Pallavolo Padova VS Gas Sales Bluenergy Piacenza (diretta volleyballworld.tv). Prevendite disponibili nella sezione biglietteria del nostro sito al link https://www.pallavolopadova.com/biglietti/.

