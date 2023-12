Comune di Padova: “Risveglio Ospitale” il progetto di supporto agli ospiti dell’Asilo Notturno

In collaborazione con l’Associazione Padova Ospitale ODV, l’Amministrazione comunale ha valutato di ampliare l’offerta di servizi per gli ospiti dell’Asilo Notturno di Via del Torresino. Si tratta della fornitura della colazione all’interno della struttura da distribuire agli ospiti per 4 mattine a settimana e della fornitura dei prodotti per l’igiene interamente donati dall’Associazione. Dato che la struttura non è dotata di refettorio e cucina né di personale addetto alla somministrazione di beni alimentari, la scelta è andata verso la distribuzione di prodotti preconfezionati, come brioche e succhi di frutta.

Il progetto denominato Risveglio Ospitale ha preso il via la mattina di venerdì 15 dicembre e avrà la durata di 3 anni. L’Asilo Notturno è una struttura comunale di accoglienza notturna, aperta 365 giorni l’anno con orario 17:30 (18:30 estivo) – 9:00, rivolto a cittadini padovani maggiorenni che si trovano privi di alloggio e risponde in maniera immediata e temporanea al bisogno di un luogo sicuro, caldo e attrezzato per il riposo notturno e i bisogni di cura dell’igiene personale. L’accesso è subordinato alla sussistenza dei requisiti da parte del richiedente e alla disponibilità di posti. La struttura dispone di 82 posti letto, di cui 11 per donne, suddivisi in stanze da 5 posti dotate di bagno. E’ presente una sala TV e un’area esterna a giardino. All’interno vi è anche un ambulatorio medico utilizzato con cadenza settimanale per le visite delle persone in ingresso e per le esigenze sanitarie degli ospiti. A disposizione degli ospiti sono presenti: distributori automatici di bevande e snack, bollitore e microonde per soddisfare semplici esigenze alimentari, un frigo per la conservazione dei farmaci, una lavatrice e asciugatrice.

L’assessora al Sociale Margherita Colonnello spiega: “Padova Ospitale, una importante Associazione della nostra città ci ha contattato nella primavera di quest’anno chiedendoci come potevano collaborare, aiutare i servizi sociali. Loro si sono sempre occupati di sostegno in ambito ospedaliero, partendo dall’aiuto ai parenti delle persone ricoverate che hanno necessità di un luogo dove stare durante la degenza dei propri familiari e ha poi allargato la sua attività anche ad altri ambiti fino alla cooperazione internazionale. Da un dialogo con i nostri servizi è emersa la possibilità di questo intervento all’Asilo Notturno che fin o ad ora non metteva a disposizione degli ospiti la colazione, ma solo un distributore automatico di snack. Abbiamo pensato che l’offerta della colazione e degli oggetti per l’igiene personale sia un importante ulteriore sostegno per le persone che temporaneamente accogliamo in questa struttura. Ringrazio quindi tutti i volontari di Padova Ospitale per questa iniziativa”.

Il presidente di Padova Ospitale, Sergio Boccella sottolinea: “Oggi è il primo giorno di un nuovo progetto di solidarietà con il quale, per tre anni, offriamo agli ospiti dell’ Asilo Notturno, offriamo la colazione la mattina, ma anche mettiamo a disposizione tutto quello che serve all’igiene personale, shampoo, dentifricio, spazzolini, schiuma da barba rasoi e assorbenti igienici. Speriamo tra tre anni di avere le risorse per poterlo continuare. Abbiamo un rapporto ottimo con il Comune di Padova, i volontari sono contenti di questa iniziativa. Oggi, visto che siamo sotto le feste, offriamo agli ospiti anche un paio di guanti di pile e se necessario possiamo mettere a disposizione anche indumenti invernali”.

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)