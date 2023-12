MOËT & CHANDON E ROGER FEDERER SONO ORGOGLIOSI DI PRESENTARE UN CORTOMETRAGGIO IN CUI ENERGIA, ATTESA E DIVERTIMENTO CONTRADDISTINGUONO UNA CENA MOLTO SPECIALE

Nello short-film, che vede il brand ambassador Roger Federer trasformarsi in uno straordinario padrone di casa, si racconta il dietro le quinte della preparazione del suo party, rispettando con atletico aplomb i rituali dell’Art-de-Vivre francese di Moët & Chandon.

Tanti i momenti di divertente convivialità, insieme ad amici come l’icona della moda canadese Coco Rocha, l’attrice britannica e vincitrice di un BAFTA Lashana Lynch, lo chef pluristellato Yannick Alléno e lo Chef de Cave di Moët & Chandon Benoît Gouez.

PARIS, 13 dicembre 2023 /PRNewswire/ — Moët & Chandon è orgogliosa di presentare un cortometraggio ricco di atmosfere festose e joie de vivre, con protagonista uno storico brand ambassador della Maison, Roger Federer. Il video riassume le avventure dell’atleta mentre organizza una deliziosa cena à la Moët. Ad accompagnarlo ci sono gli amici della Maison, ognuno dei quali rappresenta un ambito in cui Moët & Chandon ha sempre svolto – e continua a svolgere – un ruolo fondamentale: sport, moda, cinema, gastronomia ed enologia.

Come Roger Federer sa bene, il tempismo è tutto. Nel conto alla rovescia che porta all’arrivo degli ospiti, si susseguono piccoli ma significativi gesti che conducono verso una serata di delizioso divertimento (e anche un po’ di ballo!), con l’aiuto di alcuni preziosi amici: Coco Rocha, modella canadese e sostenitrice dei giovani professionisti della moda, Lashana Lynch, attrice britannica premiata con il BAFTA, Yannick Alléno, chef pluristellato e ambasciatore di Moët & Chandon, e Benoît Gouez, Chef de Cave della Maison. Gli ospiti si uniscono poi al padrone di casa in un brindisi celebrativo, ultimo gesto rituale secondo la vera art de vivre francese.

Una checklist di rituali francesi

I rituali sono fondamentali per organizzare una cena à la française, una lista che Roger deve controllare, mentre si infila lo smoking e si mette in azione, correndo contro il tempo. Mentre gli ospiti aprono gli inviti scritti a mano, nella casa francese di Roger fervono i preparativi. In cucina, lo chef stellato e ambasciatore della Maison, Yannick Alléno, studia la perfetta esperienza culinaria, mentre lo Chef de Cave di Moët & Chandon, Benoît Gouez, suggerisce il pairing perfetto tra Champagne e portate. La tavola viene apparecchiata, mentre Coco Rocha si muove delicatamente, assicurandosi che ogni dettaglio sia esatto. Nel frattempo, Lashana Lynch si occupa di impacchettare i regali per gli ospiti.

In men che non si dica, gli ospiti arrivano, si raccolgono intorno al tavolo, e ogni dettaglio va al suo posto. Roger riunisce tutti per un brindisi celebrativo con Moët Impérial, lo Champagne icona della Maison. Roger esegue magistralmente ogni gesto, con precisione assoluta, e la serata è un successo strepitoso, grazie all’elegante cena abbinata a Moët Impérial.

“Mi è piaciuto molto interpretare il ruolo di padrone di casa che organizza un dinner party francese, con la preziosa collaborazione dei miei amici. Questo sforzo comune è stato come accade nella vita reale, ed è risultato perfetto grazie ai momenti autentici condivisi insieme”, afferma Roger Federer.

LaTO-DO List per un Party À La Moët

1. Dress to Express: “Let’s Party” – facendo ingelosire anche l’amico più trendy2. Chiedete a un ospite appassionato di enologia il pairing perfetto per elevare il party 3. Mettete in fresco una quantità generosa di Moët & Chandon qualche ora prima della festa4. Preparate dei regali per gli ospiti, per offrire un piccolo pensiero quando se ne andranno5. Cercate di non arrivare in ritardo quando suona il campanello per la prima volta!6. Fate in modo che tutto sembri realizzato senza sforzo (anche se non lo è!)7. Assicuratevi sempre che lo chef sia libero di giocare e creare la sua magia8. Scegliete i bicchieri che esaltino l’effervescenza dello champagne9. Affidatevi agli amici per far partire la conversazione10. E, infine, alzate i bicchieri e brindate con #ToastWithMoet

Roger Federer, Ambassador e ospite straordinario

Roger Federer, una delle più grandi leggende dello sport del nostro tempo, ha suggellato il suo legame con Moët & Chandon nel 2012, quando si è unito alla Maison come ambasciatore del brand. Da allora, il sodalizio è diventato un’avventura emozionante definita da valori condivisi di stile, glamour e generosità. In due decenni, il legame si è rafforzato, attraverso momenti di successo, in una relazione sinergica e continuativa.

Roger ha accettato volentieri di prestare le sue doti di attore e comico come protagonista del video di 45 secondi. Armato di autoironia, Roger ha anche portato il suo stile personale e i suoi movimenti per interpretare il sofisticato padrone di casa: vestito in smoking, appena la telecamera lo riprende, si prepara ad accogliere gli ospiti per una divertente cena a casa sua.

Il set

Gli interni della casa francese di Roger sono stati girati allo Château de Saran, in Champagne, celebre residenza Moët & Chandon ricca di storia, che fa da sfondo a una serata costruita meticolosamente. Acquisito dalla Maison nel 1801, questo magnifico Château è stato sottoposto a un restauro magistrale, per poi fare il suo grande ritorno nel XXI secolo, con la riapertura nel 2019. Oggi domina il paesaggio, offrendo una vista mozzafiato sulle dolci colline di Chouilly e della Côte des Blancs. Con il suo ricco patrimonio che abbraccia due secoli, Château de Saran racchiude l’essenza e l’eredità di Moët & Chandon.

Il film è disponibile sul sito e sugli account Instagram, Facebook e YouTube ufficiali di Moët & Chandon.

