Serie A, gli squalificati della 16esima giornata

Assenze pesanti in casa Roma e Milan nel prossimo turno di campionato

Roma, 12 dic. – E’ terminata ieri sera la giornata di Serie A e già i fantallenatori stanno già pensando alle sfide in programma nel prossimo turno di campionato a partire da venerdì con l’anticipo Genoa-Juventus. Sono , ecco l’elenco completo: Zalewski (Roma), Lukaku (Roma), Calabria (Milan), Ferreira (Udinese), Duda (Verona), Fazio (Salernitana), Gonzalez (Lecce) e Ruan Tressoldi (Sassuolo).

Spicca l’assenza di Romelu Lukaku nella Roma, orfana domenica a Bologna anche dell’infortunato Dybala; spazio avanti alla coppia El Shaarawy-Belotti. Il Milan riporterà Florenzi sulla destra di difesa e Theo Hernandez a sinistra per ovviare all’assenza di Calabria.



Fantacalcio.it per Adnkronos

(Adnkronos)