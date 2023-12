Lunedì 11 dicembre si è tenuto il primo incontro del programma formativo sulla co-progettazione

L’incontro introduttivo online tenutosi lunedì 11 dicembre ha dato il via al programma formativo, propedeutico per le associazioni interessate ad accedere ai percorsi di co-progettazione.

Il programma nasce per fornire ai partecipanti gli strumenti utili per affrontare le sfide che la progettazione e la co-progettazione richiederanno loro. Gli ETS locali, infatti, hanno richiesto di acquisire competenze in ambito progettuale e di accedere ad occasioni di confronto, scambio e lavoro di rete con altre associazioni ed enti interessati a rispondere alle stesse problematiche.

Per questo motivo, il CSV di Padova e Rovigo ha risposto a questa necessità con azioni di co-progettazione nel territorio per facilitare e sviluppare progetti di rete tra le associazioni e i diversi attori locali.

Inoltre, l’assemblea dei soci del CSV di Padova e Rovigo, su proposta del Consiglio Direttivo, ha deliberato un impegno di €200.000,00 per il sostegno delle attività di co-progettazione che emergeranno dal percorso.

“Il percorso non è semplice, avrà dei momenti di stasi che però sono fondamentali per una crescita efficace sui territori e sugli ambiti in cui avvengono le iniziative di volontariato. – ha spiegato Luca Maron, presidente del CSV di Padova e Rovigo – Noi come CSV di Padova e Rovigo siamo a disposizione per accogliere le necessità che emergeranno durante il percorso. L’orientamento del CSV è sempre stato quello di dare input sui percorsi di co-programmazione e co-progettazione: parole di cui spesso non si percepisce la vera portata ma che sono fondamentali per il futuro del volontariato e delle associazioni. Ben venga la risposta alle esigenze del mondo del volontariato perché sono specchio delle esigenze della società e degli ambienti in cui viviamo.”

Il percorso proseguirà con gli incontri divisi per le due province con appuntamenti il venerdì pomeriggio e il sabato mattina.

(CSV di Padova)