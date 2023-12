I migliori siti di scommesse in Italia | Top 6

In collaborazione con: ADV Romano

Lo sport è l’argomento che entusiasma tutti. E scommettere sullo sport, da soli o in gruppo, è uno dei passatempi preferiti degli italiani, soprattutto sul calcio. Dal 2011 le scommesse (non solo sportive) sono legali ovunque, anche online. Ma quanto sono affidabili i vari siti? In realtà molto, perché devono necessariamente avere una licenza AAMS, rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Vediamo ora quali sono i migliori in rete.

I migliori siti scommesse sportive in Italia

1. Betway

2. Bwin

3. Admiralbet

4. Unibet

5. Marathonbet

6. Leovegas

Betway

Betway è un’istituzione. Nata nel 2006, è ormai una delle migliori in Europa. Possiede diversi bonus, a cui è possibile accedere facilmente giocando, più uno interessante di entrata. Le scommesse più scelte sono quelle calcistiche: Champions, Serie A e Serie B. Ma anche campionati stranieri come Premier League o Bundesliga. Inoltre, è possibile scommettere su tantissimi sport: basket, volleyball, tennis… Betway permette anche scommesse più particolari, come quelle sulla politica e sui programmi televisivi, tra i quali anche Sanremo.

L’online permette scommesse in tempo reale che le agenzie analogiche non potevano permettersi e l’offerta su Betway è molto varia: esiste anche un Casinò Online e un Casinò Live. Per chi vuole scommettere, in qualunque momento della giornata, è disponibile anche l’app, presente sia su Apple Store che su Play Store.

Bwin

Più anziano di Betway, Bwin non ha rivali sulle scommesse sportive in Europa. Sul suo sito è possibile scommettere su oltre 90 specialità: dal calcio all’hockey sul ghiaccio, dal basket al ping pong, fino alle freccette. Inoltre, anche su Bwin è possibile scommettere su eventi come il Festival di Sanremo o la notte degli Oscar. Da qualche anno il sito ha creato anche una parte dedicata a giochi da casinò come il poker e le slot machine online. Un incentivo a creare un account con loro è dato dal sostanzioso bonus di entrata e dai tanti altri che vengono sbloccati in base al tipo di gioco che facciamo online. Bwin ha un’applicazione disponibile sia per iOS che Android e per questo è disponibile per tutti, da utilizzare ovunque e in qualunque momento.

AdmiralBet

Più recente rispetto ai precedenti, AdmiralBet nasce nel 2012. Offre più di 1400 giochi tra scommesse e giochi da casinò, tra cui le famosissime slot machine. Non solo, tra quelli che qui citiamo è l’unico a offrire il bingo online e a permettere il gioco delle lotterie italiane ed europee sul proprio sito.Rispetto ad altri competitor, AdmiralBet conferisce un bonus di 40 euro senza necessità di deposito a tutti coloro che si iscrivono. Come gli altri player, possiede una app presente sia su iOS che su Android, dove è possibile vedere le scommesse live e le dirette streaming di alcuni sport.

Unibet

Nata nel 1997, Unibet fa parte del gruppo Kindred, uno dei più grandi e affidabili player al mondo nel mercato del gioco d’azzardo. Il sito è diviso in tre sezioni: scommesse, casinò e casinò live. Tra le scommesse quelle sportive raccolgono la maggior parte delle offerte presenti ed è possibile seguire il live streaming, così come scommettere in diretta. Propone dei bonus di benvenuto, ma è necessario versare un deposito. È da anni considerato uno dei migliori siti sul mercato e ha ricevuto numerosissimi premi.

Marathonbet

È un sito che punta dritto all’obiettivo, senza troppi fronzoli. È uno dei più affidabili sul mercato e incentra tutto sulle scommesse, tra le quali compaiono anche gli e-sport (gli sport legati ai videogiochi online). È, infatti, uno dei pochi a non aver inserito giochi da

casinò nei propri server e ad aver costruito la sua autorevolezza sulla qualità, più che sulla quantità. Propone bonus di benvenuto diversi in base alle offerte del momento, sempre però correlate al primo deposito. Ogni pagamento è assicurato e in alto è presente un link alla probabilità di vincita, oltre a continui riferimenti al gioco consapevole. La sua app è disponibile per Android, iOS, Huawei ed è presente anche nei Galaxy Store.

Leovegas

Leovegas è considerato uno dei migliori siti online per il gioco d’azzardo. Ha vinto negli anni alcuni dei premi più importanti per il gioco online, tra cui quello di “Miglior operatore di gaming online dell’anno” agli International Gaming Awards. Famoso per le sue slot machines e per i giochi da casinò, è ormai anche un player fondamentale nel sistema delle scommesse sportive. Inoltre, offre un ricco bonus di benvenuto fino a mille euro sui primi tre depositi ed è molto generoso con altre offerte per i giocatori affidabili. Per il gaming online, Leovegas permette di provare alcuni giochi anche senza registrazione.

I criteri che utilizziamo per la scelta dei migliori siti di scommesse

Non sai come trovare il miglior sito di scommesse sportive? Nessun problema, sei nel posto giusto!

Oggi ci sono più di 100 diversi siti di scommesse ed è per questo che è essenziale confrontarli attentamente prima di selezionare quello che fa per te. Tuttavia, il confronto a volte può essere complicato perché la maggior parte dei siti di scommesse sembra simile all’esterno. Offrono una selezione quasi identica di opzioni di scommessa e le stesse caratteristiche di base, motivo per cui è essenziale scavare un po’ più a fondo.

Scorri verso il basso per saperne di più sui suggerimenti degli esperti sui criteri da considerare quando arriva il momento di scegliere il sito di scommesse sportive e da utilizzare.

Licenza

Una delle cose più importanti è verificare se il sito di scommesse sportive ha una licenza.

Prediligo i siti che abbiano la licenza AAMS, ente governativo che regola il monopolio dei giochi in Italia.

Questa caratteristica renderà il sito in questione affidabile in termini di sicurezza informatica e sicuro in relazione ai metodi di pagamento.

Sport proposti nell’offerta delle scommesse

Probabilmente vuoi sapere quali sport offre il sito di scommesse. Se sei un appassionato di calcio, hockey su ghiaccio o tennis, puoi aspettarti di trovarli in quasi tutte le scommesse sportive. Tuttavia, se ci sono altri sport meno popolari su cui desideri scommettere, dovresti dare un’occhiata più da vicino e vedere quale livello di azione offre il sito.

Quote scommesse

Il confronto delle quote è fondamentale nella scelta di un sito di scommesse in termini di importi vincenti. Le quote descrivono il rapporto rischio/rendimento offerto dal bookmaker. In teoria, lo scommettitore deve sempre mirare alle quote più alte possibili, ma attenzione. Non significa che un bookie con quote più alte sia il migliore. Vanno verificate anche tutte le altre variabili citate in questa guida.

Facilità d ‘uso della piattaforma di gioco

Creare un account, piazzare scommesse e ritirare le vincite nel modo più efficiente possibile sono fondamentali. Se questi semplici passaggi ti fanno venire il mal di testa, c’è qualcosa che non va nel sito. Ecco perché la facilità d’uso è uno dei criteri più importanti durante il travaso dei siti di scommesse online.

Siti di scommesse con bonus

Soprattutto se scommetti per divertimento, potresti voler prendere un anticipo sui bonus di deposito in quanto ti danno un extra in aggiunta al tuo deposito. A questo punto, dovresti confrontare le offerte di bonus per le scommesse sportive di diversi siti e scegliere sempre le migliori offerte. Le offerte possono variare molto a seconda del bookmaker.

Alcuni siti offrono anche scommesse gratuite e altre promozioni. Se sei interessato a loro, dovresti scegliere un sito che offra una vasta gamma di bonus per vecchi e nuovi clienti.

Modalità di pagamento

Ultimo ma non meno importante, una delle cose più importanti da considerare nella scelta del sito di scommesse giusto sono i metodi di pagamento disponibili. Se il sito ha solo un modo per ottenere denaro sul tuo conto di gioco e non è adatto a te, quel sito non ha valore. Anche in questo caso si applica “Più siamo, meglio è”. Continua a cercare e troverai un sito con un metodo di pagamento conveniente proprio per le tue esigenze.