SNAI lancia le quote su Milano Premier Padel P1: in campo tutti i big delle classifiche mondiali

All’Allianz Cloud, ultimo appuntamento con il circuito più importante del pianeta: nel torneo maschile, Coello/Tapia cercano il quarto successo di fila, più equilibrio nel torneo femminile

Milano, 6 dicembre 2023 – A Milano, in questa settimana, ci sono le giocatrici e i giocatori di padel più forti del mondo. E su Snai c’è, per la prima volta, la possibilità di puntare sulle coppie vincitrici del Milano Premier Padel P1, ultimo appuntamento della stagione del circuito più importante di uno sport che sta vivendo un momento di incredibile ascesa. Amato dagli ex calciatori e non solo, il padel è diventato popolarissimo in tutte le città d’Italia, con l’Allianz Cloud che fino a domenica ospiterà partite spettacolari, con tutti i big della ‘pala’ (così viene chiamata la racchetta da padel): l’attenzione dei bookmaker è una logica conseguenza.

Tabellone maschile Tra gli uomini, testa a testa tra i dominatori della scorsa stagione, gli spagnoli Alejandro Galan e Juan Lebron, e la coppia che ha vinto quattro tornei Premier Padel in questo 2023, quella formata da Arturo Coello (numero 1 del ranking) e Agustin Tapia. Alle loro spalle, uno degli idoli del padel mondiale, ‘Paquito’ Navarro, tra i giocatori più spettacolari del circuito, in coppia con Fede Chingotto, ma occhio anche ai ‘Superpibes’ argentini Franco Stupaczuk e Martin Di Nenno. La leggenda Fernando Belasteguin, 44 anni, torna in campo dopo diverse settimane di inattività, con il giovane Mike Yanguas.

Tabellone femminile Più equilibrato, nel 2023, è stato il circuito Premier Padel al femminile, che si prepara a vivere l’ultimo appuntamento di un anno storico per la presenza di un torneo riservato alle migliori giocatrici del pianeta. Tre tappe (Roma, Madrid e Parigi), tre coppie diverse in trionfo: le spagnole Ari Sanchez e Paula Josemaria a Parigi, Gemma Triay e Marta Ortega a Roma, Delfina Brea e Bea Gonzalez a Madrid.

