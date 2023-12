Sicurezza stradale, al via il progetto “Udine4safetyfvg”

UDINE (ITALPRESS) – “Le istituzioni devono fare tutto quanto è in

loro potere per evitare che si verifichi anche un solo sinistro

stradale, perchè anche una sola vita spezzata è troppo. Oggi la

prima causa d’incidente è la distrazione, quindi è necessario

sensibilizzare su questo specifico tema, oltre che sul rispetto

delle regole. Ogni volta che ci mette al volante è infatti

fondamentale ricordarsi che non si soli, ma circondati da altre

persone in moto, biciletta, in monopattino e a piedi. La Regione

è quindi orgogliosa di unire le forze con le altre istituzioni e

l’Aci per il progetto Udine4SafetyFvg, che sfrutta uno strumento

di grande forza come lo sport per sensibilizzare sul tema della

sicurezza stradale attraverso una serie articolare e prolungata

di iniziative”.

E’ questo il concetto espresso dall’assessore regionale alla

Sicurezza Pierpaolo Roberti alla presentazione del progetto

Udine4SafetyFvg, sviluppato da Automobile Club grazie al sostegno

delle Regione (100mila euro), alla quale hanno preso parte il

prefetto di Udine Massimo Marchesiello, il presidente

dell’Automobile Club Udine Gianfranco Romanelli, l’assessore

comunale alla Viabilità, Ivano Marchiol e i rappresentanti della

Consulta studentesca.

Il progetto prevede un’attività di sensibilizzazione attraverso

la serie A di calcio e si svilupperà attraverso azioni volte a

promuovere comportamenti prudenti e responsabili tra pedoni e

conducenti. Oltre ai canali dell’Udinese Calcio (maxi-schermi,

trasmissioni tv, newsletter e biglietti) verranno utilizzati

radio, tv locali, siti web, social media e stampa e sono previste

anche giornate di formazione per pubblici diversi, con

particolare attenzione agli utenti vulnerabili della strada

(pedoni, ciclisti e utilizzatori di monopattino).

Roberti ha evidenziato che “attraverso questo progetto intendiamo

promuovere una cultura del rispetto e della responsabilità

stradale. Si tratta di una missione condivisa che trova nello

sport un veicolo efficace per il messaggio che ci impegniamo a

diffondere. L’Udinese Calcio ha messo a disposizione i propri

calciatori e le proprie piattaforme in un palcoscenico

prestigioso come quello della Serie A e presto il contributo

arriverà anche dalla palla a spicchi e da quella ovale grazie ad

altre partnership con le associazioni udinesi di pallacanestro e

rugby, oltre ai numerosi attori dell’informazione. Lo sport si

unisce a una campagna che appartiene a tutti e mira a richiamare

la comunità ad una guida sicura, prudente e rispettosa di ogni

utente della strada”.

L’assessore ha quindi evidenziato l’attenzione della Regione al

tema della sicurezza stradale “per la quale è stata attivata

un’importante linea di finanziamento del valore complessivo di

400mila euro per l’intero Friuli Venezia Giulia con l’obiettivo

di costruire un contesto urbano migliore: piccole regole che se

osservate contribuiranno a prevenire le cause di incidenti e ad

abbassare sensibilmente il numero delle vittime. Il nostro lavoro

non sarà finito finchè questo numero non sarà zero, sappiamo che

investendo sull’educazione stradale siamo sulla strada giusta”.

In base ai dati Aci-Istat illustrati durante la presentazione del

progetto nel territorio della ex provincia di Udine, lo scorso

anno si sono verificati 1.182 incidenti stradali con 39 vittime e

1.541 feriti (in miglioramento rispetto al 2021 che ha fatto

registrare 1.114 sinistri, 52 vittime e 1.402 feriti), 110 gli

investimenti di pedoni, con una vittima e ben 119 feriti, mentre

i ciclisti sono stati coinvolti in 190 incidenti, funestati da 9

vittime e 182 feriti. Infine, sono in costante crescita i

sinistri che vedono coinvolti i conducenti di monopattino: 13

incidenti con altrettanti feriti.

– foto: ufficio stampa Regione Fvg –

(ITALPRESS).