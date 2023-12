Gioielli Padovani da conoscere

Scritto il 27 Novembre 2023 .

Per proseguire l’attività dipromozione e valorizzazione sul tema della scoperta del territorio e del patrimonio locale, il Comitato UNPLI Padova ha realizzato una sorta di vademecum complementare alle edizioni passate dei “GioielliPadovani”.

Si tratta di una brochure alla scoperta di cos’è una Pro Loco, cosa comprende il mondo UNPLI e una breve guida alla scoperta dei 5 Consorzi Pro loco padovani.

Una prima parte è dedicata ad una sorta di glossario con le descrizioni di alcune parole chiave della nostra realtà associativa; una sezione con grafica semplice edintuitiva, utile sia per gli addetti ai lavori, sia per chi si approccia per la prima volta al mondo Pro loco e sente per la prima volta parlare del mondo Pro loco.

La seconda parte della brochure invece racchiude una breve descrizione dei 5 Consorzi che compongono il Comitato Provinciale (Atesino, Cittadellese, Euganeo, Graticolato Romano, Padova Sud-Est) che rappresentano tutta la provinciadi Padova e che, con le loro caratteristiche individuali e storie ricche di incroci e di collaborazioni, descrivono il territorio padovano, facendosi specchio di un territorio veneto vario che conta una lunga tradizione di volontariato, iniziative, attività e valori culturali.

Chiedi la tua copia alla Segreteria del Comitato provinciale UNPLI Padova chiamando lo 049 9303809 o inviano una E-mail a [email protected].

Buona lettura!