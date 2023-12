Coldiretti Impresa Verde Padova organizza per il 14 dicembre la visita studio, gratuita e guidata, a Bonifiche Ferraresi di Jolanda di Savoia, una delle più grandi e strutturate aziende agricole d’Italia. L’iniziativa rientra nell’ambito delle iniziative del Punto Impresa Digitale in collaborazione con la Camera di Commercio di Padova. Di seguito la locandina, per l’adesione inviare una mail a: [email protected]

(Coldiretti Padova)