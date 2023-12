J.P. Morgan SE: NEOM INV Fund Co conclude l’investimento in Technogym

NON DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, ALLA DISTRIBUZIONE O AL RILASCIO NEGLI STATI UNITI D’AMERICA O NEI RELATIVI TERRITORI O POSSEDIMENTI O A QUALSIASI SOGGETTO STATUNITENSE, IN CANADA, GIAPPONE, AUSTRALIA O IN QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI CIÒ COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O DEI REGOLAMENTI VIGENTI IN TALE GIURISDIZIONE

NEOM INVESTMENT FUND COMPANY CONCLUDE L’INVESTIMENTO IN TECHNOGYM, MARCHIO LEADER MONDIALE NEI PRODOTTI E NELLE TECNOLOGIE DIGITALI PER IL FITNESS, LO SPORT E LA SALUTE PER IL BENESSERE, PER SOSTENERE LA VISIONE DI NEOM

MILANO, Italia, Dec. 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A seguito dell’annuncio fatto il 30 novembre 2023, NIF Holding (Italia) S.r.l. (l’”Acquirente“), una società indirettamente controllata da NEOM Investment Fund Company (“NIF“), a sua volta interamente controllata da NEOM Company, annuncia il completamento del reverse accelerated bookbuilding (bookbuilding inverso accelerato) (il “RABB“) per l’acquisto da investitori qualificati e istituzionali selezionati di circa 8,8 milioni di azioni ordinarie di Technogym S.p.A. (“Technogym” o la “Società“). Inoltre, l’Acquirente ha stipulato una soluzione derivata per l’acquisto di circa 3,3 milioni di azioni ordinarie (il “Derivato“, e insieme al RABB l’”Operazione“). Il prezzo per azione pagato dall’Acquirente nell’Operazione è di 9,20 euro, con un valore totale per l’Operazione di circa 111,1 milioni di euro.

Dopo il completamento dell’Operazione, l’Acquirente deterrà circa il 6,0% del capitale sociale e circa il 4,5% dei diritti di voto di Technogym.

NIF crede nel potenziale di creazione di valore di Technogym, data la storia di crescita costante e la posizione di leader di mercato a livello globale della Società, che è stata sostenuta dalle sue linee di prodotti tecnologicamente avanzati e dall’impegno nell’innovazione del fitness e della salute sin dalla sua fondazione nel 1983.

NIF riconosce il potenziale di crescita di Technogym e questa Operazione riflette l’impegno di NEOM nel creare un nuovo modello di vita sostenibile e salutare. NIF si impegna quindi a essere un investitore di minoranza a lungo termine in Technogym.

L’Operazione segue una serie di investimenti recentemente annunciati da NIF, che dimostrano il ruolo di quest’ultima nel sostenere le strategie settoriali di crescita di NEOM, favorendo le nuove tecnologie, la costituzione di nuove imprese e la creazione di opportunità di lavoro per un’economia fiorente in NEOM.

L’Operazione non comporterà alcuna diluizione azionaria per gli attuali azionisti della Società.

J.P. Morgan SE (“J.P. Morgan“) ha agito come bookrunner (organizzatore) unico per l’Operazione. Rothschild & Co ha agito come consulente finanziario unico di NIF.

Il regolamento del RABB è previsto per il 5 dicembre 2023.

Note al comunicato stampa

NEOM Investment Fund Company

NEOM Investment Fund Company (“NIF”) è la divisione di investimento strategico di NEOM Company, concepita per attivare, far progredire e accelerare i cambiamenti globali di trasformazione fondamentali per un futuro sostenibile. NIF sosterrà la crescita e lo sviluppo di NEOM e fornirà un valore comune e a lungo termine attraverso progetti settoriali con grandi multinazionali, innovatori e la più ampia comunità degli investitori istituzionali. Le sue attività principali comprendono l’esecuzione di operazioni nei settori e nelle società affiliate di NEOM, con particolare attenzione agli investimenti diretti in aziende pionieristiche in crescita e in industrie di ultima generazione, e la raccolta di fondi a livello di progetto che porteranno alla gestione strategica del portafoglio diversificato di attività commerciali di NEOM. In qualità di catalizzatore del cambiamento, NIF cerca attivamente e sostiene la creazione di grandi imprese di riferimento in NEOM, insieme agli investimenti tecnologici “moonshot” (particolarmente innovativi), necessari per garantire una prosperità sostenibile a lungo termine in un momento in cui il mondo si trova ad affrontare sfide di portata e complessità senza precedenti.

Per maggiori informazioni su NIF, visitare il sito https://www.neom.com/en-us/invest/neom-investment-fund o il sito www.neom.com e www.neom.com/en-us/newsroom. Per i contatti con i media, inviare un’e-mail all’indirizzo [email protected].

