Messi “Vorrei giocare il Mondiale 2026, ma sarà difficile”

ROMA (ITALPRESS) – Un anno dopo il titolo mondiale messo in bacheca con l’Argentina, Lionel Messi non ha scartato la possibilità di partecipare alla Coppa del Mondo 2026, seppure ritendo l’opzione piuttosto ardua. Intervistato dal canale argentino Star+, il capitano dell’Albiceleste ha ammesso di volere “più che mai” disputare il Mondiale che si svolgerà tra Stati Uniti, Canada e Messico, ma che “essendo realista, sarà difficile. L’unica cosa a cui penso oggi è arrivare alla Coppa America”. Una competizione, quest’ultima, che lo ha visto trionfare con l’Argentina nel 2021 e che si disputerà a giugno-luglio negli Stati Uniti, dove ora gioca la ‘pulcè con la maglia dell’Inter Miami. “Poi sarà il momento per dire se sarò o meno al Mondiale 2026. Raggiungerò un’età (39 anni, ndr) che, normalmente, non mi permetterebbe di gareggiare. Ho già detto che non immaginavo che ci sarei arrivato, la gente pensava che mi sarei ritirato dopo l’ultimo Mondiale, ma è esattamente il contrario. Ora voglio esserci più che mai”, ha svelato l’otto volte Pallone d’Oro. Dal suo trionfo iridato nel 2022, Messi, 36 anni, ha sempre ripetuto che avrebbe pianificato il suo futuro con la selezione di Scaloni giorno per giorno, a seconda delle sue condizioni, senza pianificare in anticipo. “Non penso al Mondiale e non dico al 100% che non ci sarò, perchè può succedere di tutto – ha ripetuto a Star+ – Vista la mia età, la cosa più normale sarebbe che io non lo giocassi. Poi, vedremo fino a che punto potrò arrivare. Forse faremo bene in Coppa America e allora continuerò. Forse no. Essendo realisti, sarà difficile”, ha osservato l’ex stella del Barcellona e del Psg. Prima di aggiungere: “Dopo tanti anni di sofferenza, oggi vivo un momento speciale come non ho mai vissuto, e voglio approfittarne appieno, senza pensare a due o tre anni. Che, nel calcio, è un tempo molto lungo”.

