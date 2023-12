Sabato 2 dicembre 2023 a Padova viene presentato il nuovo libro di Silvio Ceccon, docente della Facoltà teologica del Triveneto, dal titolo Sinodi diocesani medioevali tra legislazione e prassi. Padova e le diocesi contermini fino al Concilio di Trento, edito dall’Istituto per la storia ecclesiastica padovana nella collana Fonti e ricerche di storia ecclesiastica padovana, n. XLII.

Alla presentazione, promossa dalla Societas Veneta per la storia religiosa e dall’Istituto per la storia ecclesiastica padovana, interverranno Stefano Dal Santo (Istituto per la storia ecclesiastica padovana), Antonio Rigon (Istituto storico italiano per il Medioevo, Roma) e Maria Clara Rossi (Università degli Studi di Verona); sarà presente l’autore.

L’appuntamento è nell’Aula dell’Istituto di Liturgia pastorale presso l’Abbazia di S. Giustina, dalle ore 15.30 alle 18.00.

