Sedie ufficio: il nuovo requisito impatta sull’esito dei test?

La norma UNI EN 1335-1:2000 per vent’anni ha stabilito i requisiti dimensionali delle sedute da lavoro per ufficio suddividendole in tre tipi (A, B e C) a seconda delle possibili regolazioni. Da ottobre 2020 la norma UNI EN 1335-1:2000 è stata sostituita dalla nuova edizione UNI EN 1335-1:2020 “Requisiti dimensionali delle sedie da ufficio” in cui il requisito della regolazione in altezza dei braccioli è stato reso più severo. Ma come ha impattato l’aumento della corsa dei braccioli regolabili sull’esito delle prove? Ce lo siamo chiesti spesso dall’arrivo della nuova versione. Per la sedia da ufficio di tipologia A, infatti, si è passati dai 50 mm di corsa in altezza previsti dalla EN 1335-1:2000 agli attuali 100 mm; i braccioli inoltre devono anche prevedere la regolazione della distanza interna.

