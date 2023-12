Natale nei comuni della provincia di Padova: calendario degli eventi

Il territorio della provincia di Padova è in fermento per l’arrivo delle Festività natalizie. I Comuni, con la collaborazione di Pro Loco e Associazioni, propongono un ricco programma di attività ed eventi per rendere queste giornate indimenticabili: villaggi e mercatini di artigianato e prodotti tipici, concerti e letture animate, piste del ghiaccio e spettacoli…

Consultando il Calendario, è possibile effettuare la ricerca dell’evento che interessa, selezionando anche il Comune, la categoria e il tema dell’evento:

(Provincia di Padova)