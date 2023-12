Le certificazioni per favorire la parità di genere: quali opportunità per le piccole imprese

Incroci di genere, strategie per superare il divario retributivo: è questo il titolo del focus group organizzato da Confartigianato Donne Imprese Veneto, in collaborazione con IVL. L’appuntamento è fissato per: mercoledì 6 dicembre 2023, dalle ore 16.00 alle ore 19.00 presso l’Hotel NH Venezia Laguna Palace Viale Ancona 2 Mestre

Obiettivo

Il Focus group mira ad attivare un confronto sulle opportunità e sulle agevolazioni per le piccole imprese derivanti dalla “Certificazione della parità di genere” e dall’iscrizione al “Registro Imprese Virtuose”, in via di costituzione, previsto dalla Legge Regionale 3/2022 .

Uno spazio sarà dedicato al Bando di Unioncamere che supporta le aziende nell’ottenimento della Certificazione di Parità di Genere (UNI/PdR 125:2022).

Evento gratuito aperto a tutti previa registrazione. Per iscriversi al Focus group compilare il seguente form: https://forms.office.com/e/gBryAthUJ4

(Confartigianato Imprese Padova)