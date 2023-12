La verniciatura ad eccimeri

Nel panorama della verniciatura delle superfici dei mobili, l’ultima significativa evoluzione tecnologica può essere considerata quella degli eccimeri. Sebbene nota agli operatori del settore, soprattutto per le prestazioni che le superfici così trattate possono offrire, risultano forse un po’ più sfuggenti i principi teorici su cui si basa. E’ tuttavia indubbio che una conoscenza di base è spesso indispensabile per comprenderne le potenzialità, per dedurne i limiti ma anche per affrontare gli eventuali problemi che possono sempre insorgere. Ma dunque che cosa sono gli eccimeri? A cosa servono le lampade ad eccimeri? Come vengono utilizzati nella verniciatura di pannelli? Quali sono i potenziali vantaggi e/o svantaggi?

Vuoi saperne di più?

Scarica il documento

(Confartigianato Imprese Padova)