JTI celebra i risultati di Ploom X in Italia

ROMA (ITALPRESS) – Negli Studios di via Tiburtina, a Roma, JTI Italia ha celebrato la diffusione su scala nazionale di Ploom X, device a tabacco riscaldato.

Lanciato ad aprile, il dispositivo ha conquistato sempre più spazio. La serata romana ha celebrato il percorso con un evento all’insegna della tecnologia.

“L’Italia è stato il primo paese all’interno dell’Unione Europea in cui abbiamo lanciato Ploom X e questa scelta si è rivelata vincente – ha commentato Didier Ellena, Presidente e Amministratore Delegato di JTI Italia -. Sappiamo che il mercato del tabacco riscaldato è in crescita e anche competitivo, ma la risposta che abbiamo avuto e la consapevolezza di aver creato un prodotto di altissima qualità ci fa guardare al futuro con fiducia e grandi aspettative”. Ploom X è frutto di anni di investimenti, ricerca e sviluppo. Il device lanciato sul mercato in tre colorazioni diverse – Silver, Black e Champagne – Ploom X può essere poi ulteriormente personalizzato con un’ampia gamma di cover e accessori.

“L’Italia è il Paese in cui i due pilastri della nostra mission aziendale si fondono al meglio”, ha spiegato Lorenzo Fronteddu, Corporate Affairs e Communications Director di JTI Italia. “L’obiettivo di JTI è tanto semplice quanto concreto: offrire momenti “truly unique” ai nostri consumatori e allo stesso tempo impegnarci per creare un futuro migliore nelle comunità in cui operiamo. Ecco perchè JTI promuove numerose iniziative, accomunate da una parola: sostenibilità. In Italia, abbiamo investito e continuiamo a investire con successo, abbiamo sviluppato un solido legame con i territori e contribuito a far crescere il loro tessuto agricolo e imprenditoriale. In questo Paese, abbiamo scritto un pezzo della nostra storia e ora siamo pronti a guardare al futuro: Ploom X rappresenta a tutti gli effetti una parte fondamentale di quel futuro, e il suo arrivo su tutto il territorio nazionale inaugura un nuovo capitolo per la nostra azienda in Italia”.

